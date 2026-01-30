Uno Santa Fe | Colón | colon

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Pasó la mala racha para Colón, construyó una gran victoria por 89-67 como local, sumó su segundo triunfo seguido y mostró carácter.

Por Ovación

30 de enero 2026 · 11:04hs
Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Colón volvió a sonreír ante su gente en el Roque Otrino. El equipo santafesino derrotó con autoridad a Jujuy Básquet por 89 a 67, consiguió su segunda victoria consecutiva en este 2026 y dejó señales positivas desde el juego colectivo, la intensidad defensiva y la capacidad de reacción en momentos clave del encuentro.

Colón vs Jujuy Básquet: triunfo con autoridad en Santa Fe

El conjunto dirigido por Leandro Spies edificó su éxito a partir de un segundo cuarto dominante, donde logró imponer condiciones en ambos costados de la cancha. Con una defensa zonal muy efectiva y buenas decisiones en ataque, el rojinegro tomó distancia frente a un rival que mostró grandes dificultades en el tiro exterior, especialmente desde los 6,75 metros. Esa superioridad le permitió a Colón irse al descanso con ventaja y con el control emocional del partido, manejando los ritmos y aprovechando las pérdidas del conjunto visitante.

El desarrollo cambió en el tercer período. Jujuy Básquet ajustó su defensa y encontró una ráfaga de efectividad desde el perímetro, con cinco triples consecutivos que lo metieron de lleno en el juego. Incluso, por momentos, el visitante llegó a pasar al frente, generando incertidumbre en el estadio. Sin embargo, Colón no se desordenó. Lejos de sentir el impacto, el equipo santafesino mostró templanza y solidez colectiva, sostuvo la intensidad defensiva y esperó su momento para volver a golpear.

LEER MÁS: Colón vuelve al Roque Otrino con la urgencia de levantar

Último cuarto demoledor de Colón

El cierre fue todo del Sabalero. Con un parcial de 32-12 en el último cuarto, Colón pasó por encima a su rival, recuperó el dominio del partido y terminó floreándose ante su gente. La presión sobre el balón, la circulación ofensiva y la efectividad en tiros abiertos marcaron la diferencia en el tramo decisivo.

En el plano individual, se destacaron Joaquín Fernández (21 puntos) y Hans Feder Ponce (20) como máximos anotadores, bien acompañados por Bautista Fernández y Germán González, ambos con 16 unidades, en una producción ofensiva repartida y eficiente.

La noche también dejó un dato especial: el debut del juvenil esperancino Franco Mierke, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta rojinegra, una señal del trabajo que el club sostiene con sus divisiones formativas. Con este triunfo, Colón toma impulso y ya piensa en su próximo desafío: el domingo 2 de febrero, cuando visite a Comunicaciones de Mercedes, en busca de seguir consolidando su recuperación en la competencia.

colon Jujuy Básquet Roque Otrino
