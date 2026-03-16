Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

El triunfo ante Acassuso en el Brigadier López fortaleció la racha positiva de Ezequiel Medrán como DT de Colón, quien acumula cinco partidos sin derrotas.

El triunfo de Colón frente a Acassuso por 1-0 en el Brigadier Estanislao López no solo significó bajar al líder de la Zona A de la Primera Nacional. También representó un importante respaldo para el entrenador Ezequiel Medrán, quien llegaba al encuentro rodeado de rumores sobre su continuidad.

El gol de Ignacio Lago terminó siendo decisivo para darle al equipo tres puntos que impactan tanto en la tabla como en el clima interno.

Medrán, el que menos tolerancia tiene en Colón

Medrán es, probablemente, el eslabón del proyecto con menor margen de tolerancia. Su vínculo con el banco rojinegro viene desde la etapa final de la turbulenta temporada 2025, y durante los últimos días incluso trascendió que el manager Diego Colotto tenía en carpeta alternativas en caso de tener que interrumpir el proceso. En ese contexto, el duelo ante Acassuso aparecía como una prueba de peso para el entrenador.

Ezequiel Medrán 1 Medrán, con un plantel renovado, comenzó a tener buenos resultados en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

En lo estrictamente estadístico, los números recientes le otorgan un respaldo importante. Desde el cierre del campeonato pasado, cuando Colón derrotó al ya descendido Defensores Unidos con un gol de Christian Bernardi, el equipo acumula una racha positiva que se extendió al inicio de la actual temporada.

Medrán comenzó a revertir su historia en Colón

En 2026, el Sabalero disputó cuatro partidos con dos victorias —ante Deportivo Madryn y Acassuso— y dos empates —frente a Central Norte como visitante y contra Ferro Carril Oeste en Santa Fe—, con una efectividad del 66,6% de los puntos.

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Sumando el cierre de la campaña anterior, Medrán registra cinco encuentros consecutivos sin derrotas, con tres triunfos y dos igualdades. Sin embargo, más allá del alivio que aportan los resultados, en el entorno sabalero persiste una sensación clara: el equipo todavía no termina de mostrar el funcionamiento que se espera de un candidato al ascenso. Mientras tanto, el entrenador se sostiene con lo más importante en el fútbol: los puntos.