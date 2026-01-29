Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón vuelve al Roque Otrino con la urgencia de levantar

Colón recibe esta noche a Jujuy Básquet por la Liga Argentina, con la obligación de ganar para salir del fondo de la tabla.

29 de enero 2026 · 10:47hs
Colón tendrá este jueves desde las 21 horas un compromiso clave en la Conferencia Norte de la Liga Argentina, cuando reciba en el estadio Roque Otrino a Jujuy Básquet, un rival que llega con la necesidad de recuperarse pero que pelea en la zona media de la tabla. Para el conjunto rojinegro, el partido aparece como una oportunidad impostergable para empezar a revertir su presente.

Un presente que exige reacción en Colón

El equipo santafesino atraviesa un momento delicado en el campeonato. Ubicado en el último puesto de la Conferencia Norte, Colón necesita sumar triunfos para salir de la zona baja y ganar confianza de cara a la segunda parte de la temporada.

Más allá de la posición, puertas adentro hay convencimiento de que el plantel tiene herramientas para estar más arriba. En el cruce de ida ante los jujeños, disputado en el estadio Federación, el trámite fue parejo y dejó la sensación de que el Sabalero puede competir de igual a igual.

Un rival golpeado pero peligroso

Jujuy Básquet llega a Santa Fe luego de una derrota muy ajustada frente a Rivadavia de Mendoza, que se impuso 73-72 con un triple agónico de Hunt Ramírez, figura del encuentro con 19 puntos.

El conjunto dirigido por Guillermo Tasso viene alternando buenas y malas, con un rendimiento irregular que lo mantiene en la mitad de la tabla, con un 50% de efectividad. Sin embargo, cuenta con jugadores que pueden marcar diferencias, como Grytsak, uno de sus principales anotadores.

La localía, un factor a favor

Para Colón, jugar en casa puede ser un punto de apoyo en este momento de la temporada. El respaldo de su gente será fundamental para intentar imponer condiciones desde el arranque y manejar el ritmo del partido ante un rival que suele crecer cuando encuentra espacios.

El Sabalero sabe que estos encuentros ante rivales directos o de mitad de tabla son determinantes. Una victoria no solo le permitiría mejorar su récord, sino también ganar impulso anímico en un tramo exigente del calendario.

Datos del partido

Hora: 21.00

Estadio: Roque Otrino (Santa Fe)

Competencia: Liga Argentina – Conferencia Norte

Árbitros: Roberto Smith y Rodrigo Reyes Borras

Comisionado técnico: Marcelo Patriglia

Colón se juega mucho más que un partido: necesita empezar a cambiar la historia de su temporada, y la cita de esta noche asoma como el punto de partida ideal para la reacción.

