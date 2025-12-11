Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

El volante Ignacio Antonio, quien fue dirigido por Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza, tiene un preacuerdo con Colón para convertirse en refuerzo.

Colón continúa dando pasos firmes en el armado del plantel para 2026 y uno de los movimientos más avanzados tiene como protagonista a Ignacio Antonio, volante central de 29 años que viene de lograr el ascenso con Gimnasia de Mendoza bajo la conducción de Ezequiel Medrán. El Sabalero ya alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista, quien quedó en libertad de acción tras finalizar su contrato en el conjunto mendocino.

La posibilidad de su llegada no sorprende: Medrán lo conoce de cerca, lo dirigió durante toda la temporada pasada y no dudó en mencionarlo públicamente cuando fue consultado por los refuerzos que pretende. En la conferencia de presentación del director deportivo Diego Colotto, el entrenador fue claro: “Lo tuve toda la temporada pasada. Es un futbolista al que valoro mucho y está dentro de nuestras posibilidades, aunque después entran en juego las negociaciones”. El elogio no quedó en el aire y la dirigencia se movió rápido.

Antonio cerró un 2024 impecable en Gimnasia: disputó 36 partidos oficiales, sumó 2.857 minutos y convirtió dos goles. Fue un pilar en el mediocampo del equipo mendocino tanto en la Primera Nacional como en la Copa Argentina, donde se destacó por su energía, su capacidad de recuperación y su lectura táctica. La decisión de la institución cuyana de no renovarle el vínculo allanó el camino para que Colón avanzara sin obstáculos.

Los otros desafíos deportivos que tuvo Antonio

Oriundo de Rosario y formado en Juventud Unida de Villa Esther, Antonio cuenta además con pasos por Instituto, San Martín de San Juan y Deportivo Maipú antes de consolidarse en Gimnasia. Su recorrido y regularidad lo posicionan como un refuerzo de perfil inmediato, ideal para un mediocampo que Colón busca reconstruir con nombres confiables y ya probados por el entrenador.

Con el acuerdo encaminado, resta ultimar detalles para que Antonio se convierta en la primera incorporación del nuevo ciclo. En un mercado que se anticipa exigente y con la necesidad de elevar el nivel competitivo, Colón apuesta por un jugador que Medrán conoce, respalda y considera clave para su idea futbolística.