Colotto: "A Colón no llegarán nombres de peso, sino adecuados a la categoría"

Diego Colotto reveló con qué clase de jugadores se nutrirá el plantel de Colón. También contó por qué se decidió prescindir del Pulga Rodríguez.

En una extensa charla con Sol Play 91.5, Diego Colotto, flamante director deportivo de Colón , profundizó sobre su llegada a Santa Fe, su rol en la estructura del club y la mirada de futuro en un momento de reconstrucción institucional. “Es una linda ciudad, estoy conociendo las instalaciones y trabajando desde el primer día”, contó, mientras bromeó con sus primeros días en el calor santafesino.

Consultado sobre el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, club de su ciudad natal, Colotto destacó el valor de los procesos sostenidos. “La B Nacional es muy difícil. El 70% de los equipos cree que se arma para ascender. Estudiantes lo intentó durante años, sostuvo una estructura y finalmente le llegó el momento. Esas continuidades terminan pagando”, analizó.

LEER MÁS: Colón golpea primero: llegó el primer refuerzo para el 2026

Ya en su función dentro de Colón, explicó que su tarea es un puente permanente: “Mi función es un mix entre cuerpo técnico y dirigencia. Se trata de mejorar el día a día, atender necesidades del entrenador, proyectar juveniles, seguir reserva, analizar jugadores y generar vínculos con otros clubes”. A su vez, subrayó que el club ya trabaja para profesionalizar áreas como nutrición, rehabilitación y prevención: “El futbolista debe vivir las 24 horas como profesional. Nuestro trabajo es acompañarlo y darle herramientas”.

El vínculo con Ezequiel Medrán, entrenador del plantel profesional, está en plena sincronía: “Las charlas fueron simples. Él utiliza generalmente dos sistemas y la idea es armar un plantel apto para adaptarse a diferentes variantes. Queremos diversidad y competitividad”.

El gran objetivo de Colón para el 2026

Colón busca forjar un ADN bien definido: “Queremos un equipo protagonista, intenso, dinámico, que contagie de adentro hacia afuera. Que el hincha se sienta representado. Después, con el correr de los partidos, aparecerá el mejor juego”.

Uno de los puntos más sensibles del año fue la depuración del plantel, que incluyó nombres históricos como Luis Rodríguez, Paolo Goltz, Guillermo Ortiz y Bernardi. Colotto fue claro: “No pasa por la edad. Se trata de un análisis deportivo. Fue un año durísimo, con un rendimiento bajo y situaciones incómodas para los jugadores. La salida se habló con respeto y fue bien entendida”.

LEER MÁS: El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Sobre el Pulga Rodríguez, único con contrato vigente entre los apartados, detalló: “Hablamos con todos, también con él. Entendió que para el año próximo no tendría los minutos que pretendía. Es un jugador histórico del club, pero también hay un contrato que deberá resolverse”.

En cuanto al mercado de pases, Colón ya avanza en negociaciones pese a la inhibición vigente: “Nos dijeron que es un tema momentáneo. Trabajamos pensando en que se resolverá en breve”, aseguró. Además, ratificó que las incorporaciones apuntarán más a perfiles funcionales que a nombres rutilantes: “El hincha debe esperar jugadores con características adecuadas a la categoría y al estilo del equipo. No pasa por el nombre, sino por lo que necesita Colón”.