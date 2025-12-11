Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colotto y el proyecto Colón 2026: juveniles, reserva y la ingeniería interna del nuevo ciclo

Diego Colotto contó los detalles del nuevo proceso futbolístico que encabeza en Colón y reveló: "El área de psicología es algo que vamos a desarrollar".

Ovación

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 09:17hs
Colotto y el proyecto Colón 2026: juveniles, reserva y la ingeniería interna del nuevo ciclo

Prensa Colón

En la segunda parte de la entrevista con Sol Play 91.5, Diego Colotto profundizó en los ejes estructurales del proyecto deportivo que Colón busca instaurar de cara al 2026.

El proyecto de juveniles, según Colotto

Uno de los temas centrales fue la situación de la reserva y las divisiones juveniles, que este año participaron en competencias de Primera División. “Para nosotros es determinante competir en ese nivel. Eso favorece el desarrollo. La confirmación depende del presidente, pero creemos que la continuidad debería ser en la órbita de AFA Primera”, explicó. Aún no está definido quién será el próximo técnico de reserva ni el coordinador de inferiores, pero Colotto dejó claro el perfil buscado: “Debe ser un técnico formador, el último eslabón antes de Primera. No alguien que piense solo en ganar, sino en completar la formación del futbolista”.

LEER MÁS: Colotto: "A Colón no llegarán nombres de peso, sino adecuados a la categoría"

Respecto a los jugadores que continúan con contrato, como Facundo Castro y Nicolás Thaller, Colotto destacó que varios pueden recuperar su nivel: “Creemos que pueden rendir mejor. El año fue malo para todos. Si logramos cambiar la dinámica, crecerán. Son futbolistas importantes y creemos que pueden mejorar con un entorno más positivo”.

El director deportivo también abordó un aspecto que marcó el 2025: el bloqueo anímico del plantel. “El equipo estuvo trabado todo el año. Varias situaciones lo afectaron. El área de psicología es algo que vamos a desarrollar. Queremos que el jugador esté bien en lo mental, pero también educarlo en la profesionalidad diaria”.

El proceso de selección de refuerzos

Sobre el proceso de selección de refuerzos, Colotto dejó un mensaje claro al hincha: “No vamos a competir por nombre, sino por características. La Primera Nacional es una categoría muy particular, exige intensidad, potencia y adaptación. Buscamos jugadores que sepan cómo se juega este torneo”.

También explicó cómo se reparte la responsabilidad entre las distintas áreas: La dirección deportiva y el cuerpo técnico se encargan del análisis y del convencimiento deportivo. Los dirigentes manejan las negociaciones y los números. Y el entrenador decide quién juega.

En relación a las críticas —inevitables en un club de tanta exigencia— fue categórico: “Podrán cuestionar el armado del plantel. Eso es nuestra responsabilidad. Pero cómo juegue el equipo es del entrenador”.

El Colón con el que se encontró Colotto

Finalmente, describió cómo encontró al club en su llegada: “Había dos grupos: jóvenes ilusionados y profesionales que ya no entrenaban, sin respuestas. Actuamos rápido para ordenar, liberar situaciones y comenzar a trabajar con claridad. El proceso recién empieza, pero la predisposición es buena y el club tiene una estructura que, bien organizada, puede funcionar muy bien”.

LEER MÁS: El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Con una reconstrucción que demanda tiempo y decisiones firmes, la gestión de Colotto inicia un camino profundo: juvenilización, profesionalización, refuerzos acordes a la categoría y un modelo que busca devolverle a Colón una identidad futbolística perdida en un año para el olvido.

Colón Diego Colotto AFA
Noticias relacionadas
colon baja mas de la mitad del presupuesto con la salida de los referentes

Colón baja más de la mitad del presupuesto con la salida de los referentes

el tanque que estaria en la mira de colon para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

jourdan se despidio de colon: orgulloso de haber estado en este momento tan dificil

Jourdan se despidió de Colón: "Orgulloso de haber estado en este momento tan difícil"

medran ahora si pone en marcha la pretemporada en colon y varios referentes se despidieron

Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

Lo último

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Último Momento
Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Ovación
Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón avanza por Ignacio Antonio, el volante que Medrán quiere para reforzar el mediocampo

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles