Colotto y el proyecto Colón 2026: juveniles, reserva y la ingeniería interna del nuevo ciclo

Diego Colotto contó los detalles del nuevo proceso futbolístico que encabeza en Colón y reveló: "El área de psicología es algo que vamos a desarrollar".

En la segunda parte de la entrevista con Sol Play 91.5, Diego Colotto profundizó en los ejes estructurales del proyecto deportivo que Colón busca instaurar de cara al 2026.

Uno de los temas centrales fue la situación de la reserva y las divisiones juveniles, que este año participaron en competencias de Primera División. “Para nosotros es determinante competir en ese nivel. Eso favorece el desarrollo. La confirmación depende del presidente, pero creemos que la continuidad debería ser en la órbita de AFA Primera”, explicó. Aún no está definido quién será el próximo técnico de reserva ni el coordinador de inferiores, pero Colotto dejó claro el perfil buscado: “Debe ser un técnico formador, el último eslabón antes de Primera. No alguien que piense solo en ganar, sino en completar la formación del futbolista”.

LEER MÁS: Colotto: "A Colón no llegarán nombres de peso, sino adecuados a la categoría"

Respecto a los jugadores que continúan con contrato, como Facundo Castro y Nicolás Thaller, Colotto destacó que varios pueden recuperar su nivel: “Creemos que pueden rendir mejor. El año fue malo para todos. Si logramos cambiar la dinámica, crecerán. Son futbolistas importantes y creemos que pueden mejorar con un entorno más positivo”.

El director deportivo también abordó un aspecto que marcó el 2025: el bloqueo anímico del plantel. “El equipo estuvo trabado todo el año. Varias situaciones lo afectaron. El área de psicología es algo que vamos a desarrollar. Queremos que el jugador esté bien en lo mental, pero también educarlo en la profesionalidad diaria”.

El proceso de selección de refuerzos

Sobre el proceso de selección de refuerzos, Colotto dejó un mensaje claro al hincha: “No vamos a competir por nombre, sino por características. La Primera Nacional es una categoría muy particular, exige intensidad, potencia y adaptación. Buscamos jugadores que sepan cómo se juega este torneo”.

También explicó cómo se reparte la responsabilidad entre las distintas áreas: La dirección deportiva y el cuerpo técnico se encargan del análisis y del convencimiento deportivo. Los dirigentes manejan las negociaciones y los números. Y el entrenador decide quién juega.

En relación a las críticas —inevitables en un club de tanta exigencia— fue categórico: “Podrán cuestionar el armado del plantel. Eso es nuestra responsabilidad. Pero cómo juegue el equipo es del entrenador”.

El Colón con el que se encontró Colotto

Finalmente, describió cómo encontró al club en su llegada: “Había dos grupos: jóvenes ilusionados y profesionales que ya no entrenaban, sin respuestas. Actuamos rápido para ordenar, liberar situaciones y comenzar a trabajar con claridad. El proceso recién empieza, pero la predisposición es buena y el club tiene una estructura que, bien organizada, puede funcionar muy bien”.

LEER MÁS: El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Con una reconstrucción que demanda tiempo y decisiones firmes, la gestión de Colotto inicia un camino profundo: juvenilización, profesionalización, refuerzos acordes a la categoría y un modelo que busca devolverle a Colón una identidad futbolística perdida en un año para el olvido.