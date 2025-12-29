Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Colón de las duplas: la apuesta silenciosa que marca el mercado de pases sabalero

Diego Colotto diseña un Colón particular en el mercado de pases: prioriza duplas ya ensambladas para acelerar la química y evitar procesos de adaptación.

Agustina Antequera

29 de diciembre 2025 · 16:40hs
Diego Colotto, Director Deportivo de Colón, al frente de un mercado de pases con sello propio: apuesta por duplas ya ensambladas para acelerar la reconstrucción sabalera en la Primera Nacional, entre certezas, interrogantes y decisiones clave.

El mercado de pases de Colón empezó a mostrar una lógica poco habitual: la búsqueda de futbolistas que ya se conocen. Con Diego Colotto como director deportivo, el club prioriza duplas consolidadas para ganar tiempo, acelerar rendimientos y reducir el margen de error en una Primera Nacional exigente.

Una idea clara en el mercado de pases de Colón

Puertas adentro, el mensaje es concreto: no empezar de cero. Colotto entiende que el contexto deportivo obliga a achicar plazos y por eso apunta a jugadores con química comprobada, que ya compartieron cancha y roles en otros equipos. La intención es que el proceso de adaptación sea mínimo y el impacto, inmediato.

Delanteros, volantes y centrales: los casos que analiza Diego Colotto

Uno de los focos está puesto en la ofensiva. Julián Marcioni y Alan Bonansea, dupla de ataque en Patronato, aparecen como un combo atractivo para reforzar el frente de ataque. Marcioni tiene acuerdo de palabra y su llegada está bien encaminada, mientras que el futuro de Bonansea todavía no está definido, no solo por la existencia de otros nombres en carpeta, sino también por diferencias económicas. En ese escenario, un llamado telefónico de Marcioni podría jugar a favor, influyendo positivamente para que su excompañero vea con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta de Colón.

En el mediocampo, el radar apunta a Ignacio Antonio y Matías Muñoz, una sociedad que ya mostró funcionamiento en Gimnasia de Mendoza. Antonio, volante central con capacidad para desempeñarse también como interior por derecha, ya firmó contrato y fue presentado oficialmente, mientras que Muñoz, volante central reconvertido en zaguero en varios tramos de su carrera, continúa en evaluación junto a otros nombres que analiza la dirigencia.

La zaga también entra en la lógica de las duplas. Pier Barrios y Leonel González, centrales que jugaron juntos en Melgar FC, cuentan con acuerdo de palabra y podrían convertirse en refuerzos en bloque si las negociaciones llegan a buen puerto. Ambos compartieron minutos, responsabilidades y funcionamiento colectivo, conformando una dupla sólida y complementaria.

Una apuesta sin margen de demora

El denominador común es uno solo: jugadores conocidos entre sí, con recorridos compartidos y entendimientos previos. Colón busca minimizar riesgos en un torneo donde cada punto pesa y donde el tiempo de adaptación suele marcar diferencias. El “Colón de las duplas” ya está en marcha.

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

