Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

En las últimas horas, la dirigencia de Colón habría avanzado en las gestiones para rescindir el vínculo con dos futbolistas del plantel sabalero

30 de septiembre 2025 · 09:43hs
Colón acordó de palabra la rescisión de los contratos con José Barreto y Facundo Sánchez.

La intención de los dirigentes de Colón es poder avanzar en la recisión de los contratos de aquellos futbolistas que finalizan su vínculo con el club el 31 de diciembre.

Colón habría acordado la rescisión de dos contratos

Teniendo en cuenta que Colón cierra su participación el próximo domingo 5 de octubre y que después no vuelve a jugar hasta fines de enero o principio de febrero de 2026, la comisión directiva apura cortar el contrato de varios jugadores.

Para ello debe contar con la buena voluntad de los futbolistas que resignen los tres meses de contrato que tienen por delante. Ya que por ejemplo, eso no sucedió con Marcos Díaz, quien hace tiempo no es tenido en cuenta.

Y de acuerdo a información que brinda Radio Gol 96.7, en las últimas horas, los directivos habrían acordado de palabra la recisión de los contratos de José Barreto y Facundo Sánchez.

Ahora resta que se terminen de rubricar de manera formal. Pero ambos jugadores, ya habrían aceptado cortar el vínculo y no pertenecer más al club.

