Uno Santa Fe | Colón | Pulga Rodríguez

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

La vuelta del Pulga a Colón estuvo muy lejos de ser la imaginada. Y es que jugó muy poco y lo terminaron persiguiendo las lesiones

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2025 · 09:03hs
El Pulga Rodríguez arrastra una molestia muscular y no se sabe si podrá estar el domingo.

UNO / José Busiemi

El Pulga Rodríguez arrastra una molestia muscular y no se sabe si podrá estar el domingo.

Este lunes por la tarde, el plantel de Colón volverá a los entrenamientos de cara a la última fecha del Torneo de la Primera Nacional en la que jugará el domingo ante Defensores Unidos. Y de cara a este compromiso, el gran interrogante pasa por saber si el Pulga Rodríguez tiene alguna chance de jugar.

El Pulga y el desafío de despedir el año jugando

Se lo evaluará en la semana para ver si logra recuperarse de una molestia muscular y que tenga la chance de despedir el año sumando algunos minutos.

Y es que la vuelta de Luis Rodríguez lejos estuvo de ser la ideal. Llegó como una especie de salvador, pero la realidad indica que aportó muy poco dentro de un contexto muy adverso.

Está claro que el Pulga es el menos responsable ya que fue el último en sumarse y lo hizo a destiempo. Ese primer partido ante Almirante Brown encendió la esperanza, que se terminó apagando rápidamente.

LEER MÁS: La realidad demuestra que Colón no le hace un gol ni al arcoíris

Una serie de lesiones lo terminó persiguiendo y no le permitieron tener la continuidad que esperaba. Y cuando jugó no lo hizo en buena forma.

Así las cosas, habrá que ver si el Pulga puede despedir el 2025 dentro de un campo de juego. La realidad indica que el jugador tiene contrato con Colón hasta diciembre del 2026 y su intención es quedarse a cumplir el vínculo.

Pero en el medio habrá elecciones y no se sabe si Ezequiel Medrán seguirá o si viene otro entrenador. Son muchas las cuestiones a definir y entre ellas saber qué será del futuro del Pulga.

Pulga Rodríguez Colón cancha
