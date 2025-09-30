Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

A la baja de Facundo Castet por cinco tarjetas amarillas, Colón tampoco podrá contar con el marcador central Gonzalo Soto

30 de septiembre 2025 · 09:13hs
Gonzalo Soto sufrió un desgarro y no estará en el partido que Colón jugará ante Defensores Unidos.

A esta altura son varias las bajas que tendrá Colón para cerrar esta penosa campaña, cuando el domingo reciba en el Brigadier López a Defensores Unidos.

Medrán y la obligación de rearmar el bloque defensivo

Ya sea por lesión o decisión táctica, Ezequiel Medrán pondrá en cancha un equipo con varios jugadores surgidos de las inferiores del club.

En el partido ante Estudiantes de Buenos Aires, el lateral izquierdo Facundo Castet fue amonestado y de esta manera llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Pero además, este martes se conoció la información de que el zaguero Gonzalo Soto sufrió un desgarro en el aductor, que se suma a la ausencia de Nicolás Thaller quien ya no estuvo en el último partido por una lesión muscular.

Así las cosas, Medrán tendrá que rearmar el bloque defensivo para el partido del domingo a las 15.30 ante CADU, que le permita al menos ganar un partido como DT de Colón.

