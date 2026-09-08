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El único y positivo antecedente de Colón sin la presencia de Ignacio Lago

Ignacio Lago no estaría disponible para el partido que Colón jugará ante Godoy Cruz. La única vez que no estuvo presente en el torneo, fue ante Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 11:13hs
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Colón le ganó a Deportivo Madryn sin la presencia de Ignacio Lago.

Colón le ganó a Deportivo Madryn sin la presencia de Ignacio Lago.

Está claro que Ignacio Lago es el jugador más determinante que tiene Colón. Al punto tal que es el goleador con 11 goles y además el máximo asistidor con seis asistencias.

Colón ganó como visitante sin la presencia de Ignacio Lago

Por lo cual, está fuera de discusión su importancia dentro de la cancha y mucho más para un partido como el que jugará Colón el domingo en condición de visitante ante Godoy Cruz.

Sin embargo, a falta de cinco días para el compromiso, la información indica que Lago padece una lesión muscular y que estaría prácticamente descartado para el compromiso ante el Tomba.

Una baja más que sensible la que tendría el equipo dirigido por Iván Delfino. Aunque existe un antecedente, que al menos permite ser un poco más optimista.

LEER MÁS: Dos bajas que complican a Colón: Lago y Muñoz, afuera ante Godoy Cruz

Y el mismo indica que Lago faltó a un solo partido en el torneo, con la particularidad de que fue en condición de visitante y ante un rival directo, al igual que el domingo contra Godoy Cruz.

En esa ocasión, Colón visitó a Deportivo Madryn por la 19ª fecha. El cotejo se disputó el 5 de julio y Lago no fue de la partida, debido a una operación que se había realizado en la mano derecha.

El equipo sabalero arrancó perdiendo con un gol de Nicolás Servetto, pero jugando un muy buen segundo tiempo logró revertir el resultado con goles de Julián Marcioni a los 25' del complemento y de Alan Bonansea a los 42'.

Colón Ignacio Lago Deportivo Madryn
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