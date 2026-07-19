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A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

La dura derrota 2-0 frente a Ferro dejó en evidencia las falencias del equipo fuera del barrio Centenario. Con siete finales por jugar como visitante, el conjunto rojinegro debe encontrar respuestas urgentes para no despedirse del objetivo.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 13:56hs
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A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Prensa Colón

El sueño del ascenso directo sufrió un duro revés para Colón. La reciente derrota por 2-0 ante Ferro en Caballito no solo significó un golpe anímico, sino que expuso con crudeza la alarmante doble cara que exhibe el equipo en este campeonato de la Primera Nacional: una fortaleza inexpugnable en el Brigadier López, pero una alarmante fragilidad cada vez que cruza los límites de la provincia.

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Con este resultado, el Sabalero quedó a ocho puntos de la punta de la Zona A, una distancia que empieza a preocupar y que obliga a un desglose urgente de los números fuera de casa.

Una brecha preocupante con el líder

La diferencia entre el andar de Colón y el de Ferro (actual líder de la Zona A) quedó evidenciada en el campo de juego y se ve nítidamente en la tabla de posiciones en condición de visitante (que unifica ambas zonas).

Mientras que Ferro lidera cómodamente esta tabla con números de campeón —acumula 24 puntos en 11 partidos jugados, producto de 7 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota, con una efectividad del 72.73%—, lo de Colón es mucho más irregular. El Sabalero marcha en la 9ª posición general de visitantes (y 6º dentro de los equipos de su zona) con apenas 13 puntos en 11 presentaciones (3 victorias, 4 empates y 4 derrotas), registrando una efectividad del 39.39%.

En su grupo, el rendimiento fuera de Santa Fe lo ubica por detrás de Ferro, Ciudad Bolívar, Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Madryn.

Las cuatro caídas que duelen en Colón

La derrota en Caballito se suma a una lista negra de salidas en falso. Ya son cuatro los partidos que Colón dejó escapar lejos de su gente: San Telmo, Deportivo Morón, Chaco For Ever y ahora Ferro.

El momento actual del equipo de visitante muestra una marcada inestabilidad: perdió en dos de sus últimas cuatro salidas. Si bien rescató valiosos triunfos ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn, las caídas consecutivas contra Chaco For Ever y el Verdolaga frenaron en seco la ilusión de descontarle puntos al puntero.

Lo que viene: Siete finales en la ruta

Para aspirar seriamente al objetivo, Colón sabe que debe cambiar la mentalidad y empezar a cosechar en territorio ajeno. El fixture que le resta fuera de Santa Fe es un verdadero campo de minas con viajes largos y rivales directos. Al Sabalero todavía le queda visitar a:

  • Acassuso

  • San Miguel

  • Racing de Córdoba

  • Godoy Cruz

  • All Boys

  • Mitre de Santiago del Estero

  • Ciudad de Bolívar

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Mantener el invicto en el Brigadier López ya no alcanza. Si Colón quiere prenderse de nuevo en la pelea grande de la Zona A, deberá encontrar de forma urgente los anticuerpos para dejar de sufrir cada vez que arma las valijas.

Colón Ferro Caballito
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