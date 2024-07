Colón busca tentar a Farioli para que se quede a pelear por el ascenso

El lunes pasado, Brian Farioli se sumó a los entrenamientos de Colón al tener contrato hasta fin de año. Si bien tenía todo dado para sumarse a Platense, la negociación se cayó y, como se debe al Sabalero, retornó. Un jugador que quizás el DT Iván Delfino no contaba y podría sumar para la Primera Nacional .

De todas maneras, no es tan simple, ya que contaría con ofertas de Primera, además de un salario considerable, pero tampoco imposible de afrontar para el club. Amén de que la premisa es salir, no descarta quedarse a pelear por el ascenso, ya que no ocupa cupo.

La dirigencia avanzó que Brian Farioli se quede en Colón

Entonces, sería una aporte más que importante para esta causa, ya que, salvo de 5, puede jugar de todo en el medio. Incluso como segunda punta. Con estos condimentos, la dirigencia agilizó charlas para tentarlo y sea uno más en este plantel, que cayó en una meseta de rendimiento.

Brian Farioli.jpeg Colón trata de acomodar el salario de Brian Farioli para que se quede a jugar la Primera Nacional.

Vale resaltar que viene de una compleja lesión, por lo que estuvo un tiempo parado, pero ya está apunto y en condiciones, si el técnico lo dispone, de jugar. Hay optimismo de que al menos pueda quedarse en esta recta final.

Si luego se da una renovación, eso otra cosa. La pelota también la tiene el jugador. ¿Qué hará Brian Farioli?