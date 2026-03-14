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Cortes programados por EPE para este sábado

Cortes programados para este sábado 14 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

14 de marzo 2026 · 08:28hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reformas en subestación y remplazo de conductores, interrumpirá el servicio este sábado14 de marzo en SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Matheu, French, Riobamba y Antonia Godoy

• 8 a 12 en la zona de:

- avenida Galicia, Llerena, Las Heras y Güemes

- JM Zuviria, A. Delgado, San José y Zavalla

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Pavón, Echague, Riobamba y French

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Echagüe, Azcuénaga, Ayacucho y Antonia Godoy

• 10.30 a 12.30 en la zona de: Ecuador, Perú, Gaboto y Solis

• 12.30 a 15.30 en la zona de: Irigoyen Freyre, La Rioja, San Jerónimo y 1° de Mayo

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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