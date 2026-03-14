Cortes programados por EPE para este sábado

Cortes programados para este sábado 14 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reformas en subestación y remplazo de conductores, i nterrumpirá el servicio este sábado14 de marzo en SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Matheu, French, Riobamba y Antonia Godoy

• 8 a 12 en la zona de:

- avenida Galicia, Llerena, Las Heras y Güemes

- JM Zuviria, A. Delgado, San José y Zavalla

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Pavón, Echague, Riobamba y French

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Echagüe, Azcuénaga, Ayacucho y Antonia Godoy

• 10.30 a 12.30 en la zona de: Ecuador, Perú, Gaboto y Solis

• 12.30 a 15.30 en la zona de: Irigoyen Freyre, La Rioja, San Jerónimo y 1° de Mayo

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