Colón busca una reacción en Paraná ante Patronato para volver a lucha de arriba

Colón visitará a Patronato, desde las 16, con nuevo esquema tras la floja presentación ante San Telmo, por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional

Colón buscará este domingo reencontrarse con su mejor versión cuando visite a Patronato por la fecha 7 del interzonal de la Primera Nacional tras perder el invicto la fecha pasada en la Isla Maciel. El encuentro se disputará, desde las 16, en el Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de UNO 106.3.

El Sabalero llega con varias cuentas pendientes, sobre todo después de la floja actuación ante San Telmo, que dejó preocupación en el cuerpo técnico. Por eso, el entrenador Ezequiel Medrán analiza meter mano en busca de una reacción, especialmente fuera de casa, donde el rendimiento viene siendo irregular.

Ezequiel Medrán El DT de Colón cambia nombres y esquema. UNO Santa Fe | José Busiemi

Como es habitual, el DT no confirmó la formación, aunque todo indica que podría introducir dos variantes. Leandro Allende ingresaría por Facundo Castet, mientras que Matías Muñoz reemplazaría a Lucas Cano. Estos cambios no solo serían de nombres, sino también de esquema, ya que Colón pasaría a un 4-1-4-1 con la intención de ganar solidez y equilibrio.

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Patronato también cambia

Del otro lado, el Patrón también llega con lo justo. Tras la derrota ante Gimnasia y Tiro, el entrenador Rubén Darío Forestello se vio obligado a modificar la base del equipo por diferentes inconvenientes físicos. Una de las bajas confirmadas es la de Fernando Evangelista, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en el pómulo. Su lugar sería ocupado por Santiago Piccioni. Además, en la mitad de la cancha, la situación de Agustín Araujo genera dudas, tanto por su nivel como por una sobrecarga muscular que lo obligó a salir en el último partido. En ese contexto, Brandon Cortés aparece como alternativa para meterse entre los 11.

Probables formaciones de Patronato y Colón

Patronato: Alan Sosa; Fernando Moreyra, Franco Miritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; Agustín Araujo, Marcos Enrique, Agustín Araujo o Brandon Cortés y Facundo Heredia: Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Árbitro: Daniel Zamora.

Hora: 16.