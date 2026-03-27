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Colón, frente a su mayor deuda: cortar la sequía de visitante en Paraná

Tal como lo mostró con lujo de detalles UNO Santa Fe, desde que Colón descendió siempre hizo agua de visitante y ante Patronato habrá una cuenta pendiente

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 17:24hs
Colón, frente a su mayor deuda: cortar la sequía de visitante en Paraná

Prensa Colón

Para Colón, la visita a Patronato tiene un trasfondo que va más allá de los puntos en juego en esta Primera Nacional 2026. Es, sobre todo, una oportunidad para saldar una deuda que se arrastra desde hace tiempo. En este caso, por el interzonal de la fecha 7.

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Tal como lo expuso UNO Santa Fe, desde el descenso el Sabalero nunca logró afirmarse fuera de casa. Los números actuales lo reflejan: en este 2026 apenas sumó un punto en dos presentaciones como visitante, mientras que su fortaleza sigue estando en el Brigadier López.

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La otra misión de Colón ante Patronato

Pero el problema no es solo del presente inmediato. Si se amplía el foco, la racha se vuelve aún más preocupante. Colón no gana fuera de Santa Fe desde el 20 de julio de 2025, cuando venció 4-3 a Central Norte en un partido cargado de goles.

Embed - Central Norte (S) 3-4 Colón | Primera Nacional | Fecha 23 (Zona B)

Desde entonces, cada salida fue un desafío sin resolver. Ahora, en el inicio de un nuevo proyecto, esa cuenta pendiente vuelve a escena. El escenario tampoco ayuda a traer tranquilidad. La última vez que el Rojinegro jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella terminó con derrota: fue el 14 de julio de 2024, 1-0, con gol de Diego Martínez.

Embed - Patronato 1-0 Colón | Primera Nacional | Fecha 23 (Interzonal)

Así, el duelo del domingo, desde las 1,6 se presenta cargado de obligaciones. No solo por la necesidad de recuperarse tras el paso en falso ante San Telmo, sino también por la urgencia de empezar a construir una versión confiable fuera de casa. Para Colón, el partido en Paraná no es solo otra fecha. Es una prueba de carácter y una chance concreta de empezar a cambiar la historia reciente.

Colón Patronato Primera Nacional
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