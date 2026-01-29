Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

A través de las redes sociales, Colón oficializó las firmas de primeros contratos para los pibes Gian Piaggio, Máximo Johnston, Abel Galban y Laureano Páez

29 de enero 2026 · 20:17hs
Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

Colón dio un paso importante en la consolidación de su semillero y confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales. A través de sus redes sociales, el club oficializó los vínculos de Gian Piaggio, Máximo Johnston, Abel Galban y Laureano Páez, todos formados en las inferiores.

Los jugadores que sellaron su primer contrato son Gian Piaggio, arquero; Máximo Johnston y Abel Galban, ambos volantes; y Laureano Páez, extremo. En las últimas horas la información ya había comenzado a circular, por lo que solo restaban cumplirse los formalismos, que finalmente fueron confirmados de manera oficial.

Colón blindó a cuatro juveniles

Con estas firmas, el Sabalero potencia su patrimonio deportivo, asegurando a futbolistas con proyección y reafirmando la apuesta por los juveniles surgidos del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2017007584692084935&partner=&hide_thread=false

Además, no se descarta que algunos de ellos puedan entrar en la órbita del entrenador Ezequiel Medrán, quien sigue de cerca el trabajo de las divisiones formativas y evalúa alternativas para el plantel profesional. Colón continúa así fortaleciendo su proyecto a futuro, blindando a sus jóvenes talentos y manteniendo abierto el camino para que puedan ganarse un lugar en Primera.

