Colón confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales

A través de las redes sociales, Colón oficializó las firmas de primeros contratos para los pibes Gian Piaggio, Máximo Johnston, Abel Galban y Laureano Páez

Colón dio un paso importante en la consolidación de su semillero y confirmó la firma de cuatro nuevos contratos profesionales. A través de sus redes sociales, el club oficializó los vínculos de Gian Piaggio, Máximo Johnston, Abel Galban y Laureano Páez , todos formados en las inferiores.

Los jugadores que sellaron su primer contrato son Gian Piaggio, arquero; Máximo Johnston y Abel Galban, ambos volantes; y Laureano Páez, extremo. En las últimas horas la información ya había comenzado a circular, por lo que solo restaban cumplirse los formalismos, que finalmente fueron confirmados de manera oficial.

Colón blindó a cuatro juveniles

Con estas firmas, el Sabalero potencia su patrimonio deportivo, asegurando a futbolistas con proyección y reafirmando la apuesta por los juveniles surgidos del club.

Los juveniles Gian Piaggio, Máximo Johnston, Abel Galban y Laureano Páez firmaron su primer contrato con la institución.



Además, no se descarta que algunos de ellos puedan entrar en la órbita del entrenador Ezequiel Medrán, quien sigue de cerca el trabajo de las divisiones formativas y evalúa alternativas para el plantel profesional. Colón continúa así fortaleciendo su proyecto a futuro, blindando a sus jóvenes talentos y manteniendo abierto el camino para que puedan ganarse un lugar en Primera.