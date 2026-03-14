Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Acassuso y es protagonista

Después de 14 días sin fútbol, Colón regresó a su casa y venció 1-0 a Acassuso con un gol de Ignacio Lago. En una noche cargada de expectativa

En una noche cargada de emoción en el Brigadier López , Colón volvió a reencontrarse con su gente después de 14 días y lo hizo con un triunfo trabajado. El Sabalero derrotó 1-0 a Acassuso con un gol de Ignacio Lago , que apareció en el segundo tiempo para desatar el festejo en un estadio que volvió a latir al ritmo de su hinchada.

El primer tiempo dejó un empate sin goles, pero con un desarrollo que fue cambiando con el correr de los minutos. El partido no arrancó bien ni para Colón, ni para Acassuso. En los primeros instantes se vio un juego muy cortado en la mitad de la cancha , con muchas disputas físicas y poco espacio para la elaboración. Con el correr de los minutos, especialmente a partir de los cinco minutos , el trámite comenzó a modificarse: el Sabalero empezó a adueñarse de la pelota y a salir con mayor claridad desde el fondo, aunque Acassuso se mantuvo ordenado y atento , estudiando cada movimiento del local.

Hasta los 10 minutos, el encuentro mostró el sello clásico de la Primera Nacional: mucha intensidad, fricción y un desarrollo exigente desde lo físico. En ese contexto, Colón fue inclinando lentamente la cancha a su favor. La primera situación clara llegó a los 14 minutos. Ignacio Lago probó con un remate que generó un rebote dentro del área y la pelota quedó para Alan Bonansea, quien sacó un disparo que terminó por encima del travesaño, en una acción que confirmó que el conjunto rojinegro ya estaba jugando en campo rival.

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Otra jugada destacada tuvo como protagonista a Pier Barrios, que se animó a proyectarse en ataque. Ubicado cerca del banderín del córner y de espaldas al arco, sacó un centro preciso, propio de un volante creativo. El envío encontró la cabeza de Bonansea, pero el arquero de Acassuso respondió con una buena intervención para mantener el cero.

Con el paso de los minutos, Colón dominó la posesión y buscó lastimar principalmente por la banda derecha. Allí apareció con frecuencia Ignacio Lago, bien abierto, con Peinipil sumándose por momentos y Bonansea moviéndose por todo el frente de ataque, aunque en varios pasajes recostado sobre ese sector.

Por el lado izquierdo, en cambio, el equipo tuvo menos profundidad. Las aproximaciones llegaron sobre todo a través de centros cruzados y cambios de frente de izquierda a derecha, buscando aprovechar el desequilibrio de Lago. Las excepciones se dieron cuando Pier Barrios se adelantaba y aportaba centros peligrosos, en acciones ofensivas poco habituales para un defensor central, mostrando que no está en Colón solo para defender.

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Un arranque con preocupación y cambios obligados

A los 8 minutos del segundo tiempo, el partido tuvo una situación que encendió alarmas en Colón. Conrado Ibarra intentó una bicicleta para desbordar, pero inmediatamente sintió un tirón muscular y debió abandonar el campo de juego. Si bien no hubo confirmación médica oficial, por el gesto del futbolista y la manera en la que dejó la cancha todo indica que podría tratarse de un desgarro.

En su lugar ingresó Darío Sarmiento, mientras que el entrenador Ezequiel Medrán aprovechó la misma ventana para realizar otra variante: salió Lucas Cano y entró Facundo Castro. Desde ese momento, el Sabalero pasó a jugar con doble nueve durante gran parte del segundo tiempo. En esos primeros minutos del complemento, además, comenzó a notarse un crecimiento en el juego de Acassuso, mientras que Colón perdió parte de la intensidad que había mostrado en varios pasajes del primer tiempo.

Ignacio Lago rompió el cero y cambió el partido

El momento clave llegó a los 12 minutos del segundo tiempo. Ignacio Lago, uno de los futbolistas más participativos del encuentro, tomó la pelota, condujo, enganchó hacia adentro y pisó el área para definir con un remate potente que terminó en el fondo de la red.

El gol tuvo un valor especial para el número 10 sabalero, que en partidos anteriores había sido cuestionado por no cerrar bien las jugadas. Esta vez, Lago respondió con personalidad y calló las críticas con una definición contundente. Tras la conquista, el partido permaneció detenido durante aproximadamente cinco minutos, lo que enfrió momentáneamente el ritmo del juego.

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A los 22 minutos, Acassuso tuvo una oportunidad de contraataque que terminó resolviendo mal y que fue controlada sin mayores inconvenientes por Budiño, quien embolsó la pelota con seguridad. En la jugada siguiente, Colón volvió a generar peligro. A los 23 minutos, nuevamente Ignacio Lago apareció como protagonista: enganchó, se tomó una pausa para acomodarse a su perfil derecho y sacó un remate esquinado que pasó rozando el segundo palo. Fue la situación más clara que tuvo el Sabalero después del gol y que pudo haber significado el segundo tanto para Colón.

A los 25 minutos, Medrán volvió a mover el banco. Salieron Ignacio Antonio y Facundo Castet, mientras que ingresaron Matías Muñoz y Sebastián Olmedo. Luego de estas modificaciones, el equipo comenzó a replegarse algunos metros en el campo, algo que generó cierto malestar. Colón se siente más cómodo cuando maneja la pelota en campo rival, mientras que el juego de contraataque no suele favorecer su estilo. Ese retroceso permitió que Acassuso tuviera mayor iniciativa en algunos tramos del cierre del partido.

A los 39 minutos, Colón tuvo una triple oportunidad clarísima para cerrar definitivamente el encuentro. Primero lo intentó Facundo Castro, luego apareció Federico Lértora y finalmente Alan Bonansea, en una secuencia ofensiva que puso en aprietos a la defensa visitante. Sin embargo, entre rebotes y bloqueos defensivos, la pelota no terminó ingresando.

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Un cambio que generó desconcierto

Cuando el partido entraba en su tramo final, Ezequiel Medrán sorprendió con una decisión. A los 43 minutos, el entrenador decidió sacar a Darío Sarmiento, quien había ingresado apenas diez minutos después de iniciado el complemento. En su lugar entró Emanuel Beltrán. Sarmiento dejó el campo visiblemente molesto, tras haber disputado apenas 33 minutos, en un contexto personal difícil que atraviesa el futbolista por cuestiones familiares.

Ya en tiempo de descuento, Ignacio Lago volvió a conducir una jugada ofensiva con inteligencia. El delantero mostró solidaridad en el ataque, participó en la generación y tuvo dos remates diferentes al arco. En esa misma acción, Colón también tuvo una ocasión clara con Facundo Castro, quien conectó un cabezazo de pique al suelo. El gesto técnico fue correcto, pero la pelota se fue sin la dirección necesaria, prolongando una racha en la que al delantero todavía se le niega el gol.

De esta manera, el Sabalero terminó administrando la ventaja mínima en un segundo tiempo donde Lago fue determinante, mientras que el equipo dejó pasar varias oportunidades para cerrar el partido con mayor tranquilidad.