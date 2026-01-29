Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

Colón continúa ajustando detalles en la recta final de la pretemporada y aún está la incógnita sobre si se disputará un último amistoso

Ovación

Por Ovación

29 de enero 2026 · 15:38hs
¿Habrá un cuarto amistoso para Colón antes del inicio de la Primera Nacional?

Mientras aguarda el inicio de la Primera Nacional para el 14 de febrero en el Brigadier López, Colón continúa ajustando detalles en la recta final de la pretemporada y aún permanece la incógnita sobre la posibilidad de disputar un cuarto y último amistoso.

Este miércoles, el Sabalero afrontó su tercer ensayo, en este caso frente a Patronato. El balance fue dispar: empate para los titulares y derrota para los suplentes, en un encuentro que sirvió para seguir sumando minutos y sacar conclusiones de cara al arranque del torneo.

El aplazamiento del debut ante Deportivo Madryn , que finalmente será una semana más tarde de lo previsto, abrió la puerta a la chance de disputar un compromiso adicional. En ese contexto, surgió la posibilidad de una nueva presentación frente al Patrón, esta vez en Paraná.

practica colon medran.jpg
Medr&aacute;n le da forma al nuevo Col&oacute;n.

Medrán le da forma al nuevo Colón.

¿Colón jugará un amistoso más?

Sin embargo, por el momento nada está confirmado. Así lo dejó entrever el entrenador Ezequiel Medrán, quien aclaró que la alternativa aún se encuentra en evaluación. Incluso, el DT reconoció que existe la chance de organizar un ensayo diferente, directamente ante la reserva, como opción para no perder ritmo de competencia.

La definición se está resolviendo por estas horas, aunque también toma fuerza la idea de dar por concluida la etapa de amistosos, bajándole definitivamente la persiana a la pretemporada y enfocándose de lleno en el debut. Colón continúa trabajando con cautela, evaluando cada escenario, a la espera de confirmar si habrá un último ensayo o si el foco ya estará puesto exclusivamente en el arranque de la Primera Nacional.

Colón amistoso Ezequiel Medrán
