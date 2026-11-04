Los movimientos que anticipan la salida de Ignacio Lago de Colón

Ignacio Lago es uno de los futbolistas con mayor proyección de transferencia en Colón y ya comenzó a despertar interés de cara al próximo mercado.

El futuro de Ignacio Lago comienza a moverse y todo indica que el próximo mercado de pases podría marcar un cambio importante en su carrera. El atacante de Colón es tentado por un grupo empresario que sigue de cerca su situación y que tendría la intención de intervenir en una operación que le permita dar el salto a otro destino.

Su salida aparece como una posibilidad concreta para el verano, aunque estará condicionada por una propuesta que supere los dos millones de dólares.

La situación contractual del delantero tiene una particularidad. Luego de negociar la renovación con la dirigencia sabalera, Lago se quedó con el 20% de los derechos económicos, mientras que Colón logró conservar el 30% y Talleres mantiene el 50% restante. En ese escenario, una transferencia por dos millones de dólares representaría un ingreso de 600.000 dólares para la institución santafesina.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El compromiso establecido para una eventual salida contempla justamente que aparezca una oferta superior a esa cifra. Por eso, el movimiento del grupo empresario puede ser un primer paso dentro de una negociación que todavía deberá encontrar condiciones satisfactorias para todas las partes.

Lanús y Caniggia, otros nombres alrededor de la figura de Colón

El interés por el atacante no se limita a ese acercamiento. En La Central Deportiva, de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), se informó días atrás que Lanús tenía a Ignacio Lago en su radar, pensando en las alternativas para reforzar su plantel.

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Además, en las últimas horas el mismo medio contó que Claudio Paul Caniggia también realizó un sondeo por el futbolista (el jugador es representado por Pablo Caro). El exdelantero desarrolla actualmente tareas de representación y gestión de jugadores, y su acercamiento se suma a los movimientos que empiezan a rodear al jugador de Colón.

Por el momento, no trascendió una propuesta formal que permita avanzar hacia una transferencia. Sin embargo, los distintos contactos reflejan que Lago comienza a generar interés en el mercado y que su continuidad en Santa Fe podría tener fecha de vencimiento.

Los números que explican el interés por Lago y Colón mira de reojo

El rendimiento del atacante durante 2026 respalda su proyección. En la Primera Nacional disputó 33 partidos, convirtió 16 goles y aportó siete asistencias, con 2.813 minutos en cancha.

Son estadísticas que lo ubican entre los jugadores más determinantes del Sabalero en la temporada. Su capacidad goleadora, su participación en la generación de juego y su incidencia en el funcionamiento ofensivo lo transformaron en una de las piezas más valiosas del plantel.

Una operación que puede representar un ingreso importante

En Colón siguen de cerca cada movimiento, porque una eventual transferencia no solamente significaría la salida de uno de sus futbolistas más importantes, sino también la posibilidad de obtener recursos para afrontar el próximo armado del equipo.

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El Sabalero tiene el 30% de los derechos económicos y necesita que la operación supere los dos millones de dólares para alcanzar el ingreso pretendido. Mientras un grupo empresario busca acercarse a la situación del delantero, Lanús y el entorno de representación de Caniggia aparecen como otros actores vinculados al interés por Lago.

El mercado todavía no abrió oficialmente, pero el futuro del atacante ya empieza a instalarse como uno de los temas centrales de la planificación de Colón para 2027.