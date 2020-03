Colón decepcionó una vez más y perdió 2-0 con Talleres en el final del ciclo Osella

Los adjetivos sobran, este Colón es penoso, paupérrimo, vergonzante, vulnerable, sin alma ni carácter. Basta que se encuentre con la primera adversidad para terminar claudicando. No muestra reacción ante el primer golpe que le propinan, por lo cual basta que le hagan un gol para que se termine la historia.

El partido con Talleres fue similar al de Boca, el único plan con el que salió fue el de cuidar su arco, jugar lejísimos del arco rival y apostar por alguna contra o un milagro futbolístico que no llegó. Osella no arriesgó jamás, ya que cuando podía poner un punta más lo sacó a Morelo. Jugó a no perder y perdió.

Está claro que el ciclo de Osella está terminado y ahora tendrán los dirigentes la enorme responsabilidad de no fallar, ya que el camino cada vez se hace más estrecho y el infierno está a la vuelta de la esquina. Si continúa de esta manera, el final es inexorable.

Los primeros minutos del partido reflejaron un trámite parejo, en donde Colón tuvo la primera aproximación seria y fue producto de un tiro libre bien ejecutado por Tomás Chancalay y una muy buena respuesta de Herrera quien se arrojó a un costado y desvió el balón cuando se jugaban 8'.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Tremendo Herrera! El arquero de la T evitó el primero de Colón tras un gran remate de Chancalay.#Talleres #Colón pic.twitter.com/2Qhj276MVV — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Colón dejaba que la T tuviera la pelota con los marcadores centrales y en la zona media no dejaba que el local filtrara pase, un estrategia muy similar a la que había implementado ante Boca. Apretar en campo propio y tratar de salir con la contra aprovechando la velocidad de Gabriel Esparza y Chancalay.

A Talleres le costaba generar peligro y por eso recién se aproximó al arco de Leonardo Burián con un remate de Menéndez a los 13' que se desvió en un defensor y fue a parar al tiro de esquina. En ese primer cuarto de hora el Sabalero estaba bien plantado en defensa y controlaba al rival.

Con el correr de los minutos la T comenzó a insinuar un poco más, ya que manejaba mejor el balón aunque sin generar chances de gol. Y en consecuencia, el Sabalero se replegaba demasiado y por eso Wilson Morelo quedaba demasiado aislado en el ataque.

El Sabalero tuvo una contra clara luego de un pase de Esparza, pero Chancalay ingresando al área no pudo controlar el balón y desperdició la chance de quedar mano a mano con Herrera. Talleres dejaba espacios en defensa, ya que por momentos los marcadores centrales jugaban en la mitad de la cancha.

Y a los 37' una vez más Talleres imposibilitado de ingresar al área probó de media distancia con un remate cruzado del lateral izquierdo Tenaglia que pasó cerca del caño izquierdo del arco custodiado por Burián que nada podía hacer. Y Colón seguía apostando al contragolpe. El mismo Tenaglia que casi convierte tuvo un cruce magistral para evitar una asistencia de Vigo a Morelo.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Por poquito! Tenaglia metió un gran remate desde lejos, pero la pelota se fue apenas afuera.#Talleres #Colón pic.twitter.com/mU2RGVjLlF — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

El partido era de ida y vuelta y en la contra siguiente Ménendez remató desviado, pero antes fue Parede el que no supo aprovechar los espacios que había dejado Colón de mitad de cancha hacia atrás. Y a los 42' el brasileño Parede remató al primer palo y Burián mandó el balón al córner.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Tremendo Burián! Parede armó una gran jugada, pero no pudo con el arquero del Sabalero.#Talleres #Colón pic.twitter.com/kgXQXdKo2M — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Talleres fue un poco más en el primer tiempo, pero no tuvo claridad en los metros finales, intentó siempre por abajo, pero se encontró con una muralla de futbolistas sabaleros que intentaron tapar todos los circuitos futbolísticos. Lo mejor de Colón en la primera etapa fue la disciplina táctica y el orden para no quedar mal parado.

Y en el arranque del segundo tiempo Talleres tuvo una chance inmejorable cuando a los 3' Parede asistió a Fragapane y el ex-Unión solo debajo del arco remató a la carrera por encima del travesaño. Fue la chance más concreta de gol ya que el delantero tenía todo el tiempo para definir, pero la pelota le picó antes y le pegó muy mal.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Se lo perdió Fragapane! Menéndez habilitó al ex Boca, pero la pelota le picó antes y el tiro se le fue lejos.#Talleres #Colón pic.twitter.com/mNROojqykI — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Seguía siendo mejor Talleres ante un Colón timorato que tenía como único plan defenderse quedando muy lejos del arco defendido por Herrera. Diego Osella hizo ingresar a Lucas Viatri pero sacó a Morelo sin arriesgar y apostando por el mismo esquema táctico.

Un error de Delgado a los 18' casi que le da la ventaja a Talleres, el improvisado marcador central perdió el balón ante Moreno, el colombiano asistió a Bustos, pero el remate lo terminó tapando Burián. Otra chance clara que desperdiciaba el elenco local que a esa altura merecía estar arriba en el marcador. Y mucho más cuando a los 21' Parede solo cabeceó y la pelota se fue cerca del caño derecho del arco rojinegro.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Salvador Burián! Dayro Moreno presionó y se la dejó a Bustos, pero no pudo con el arquero del Sabalero.#Talleres #Colón pic.twitter.com/uBVFXgiqvj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Era todo de la T que a los 25' tuvo otra clarísima pero el remate de Moreno fue desviado al tiro de esquina por Burián (la figura de Colón). Sin embargo de ese córner llegaría el gol de Talleres con un remate debajo del arco de Nahuel Tenaglia a los 26', previamente Burián había tenido otra notable respuesta. Sin embargo, el gol debió ser invalidado ya que Tenaglia estaba en posición adelantada.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Se rompió el cero! Después de otra atajada de Burián, Tenaglia se encontró con el rebote y la metió de volea. ¿Estaba adelantado?#Talleres #Colón pic.twitter.com/4tg1b5hTI9 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

El 1-0 acentuó aún más el dominio del conjunto cordobés, ya que Talleres siguió atacando y Colón jamás mostró reacción para ir a buscar el empate. Ingresó Facundo Farías (debutó en Primera División) y minutos más tarde llegaría el 2-0 a los 32' con una gran definición del colombiano Guillerme Parede luego de una buena jugada colectiva.

TNT Sports LA on Twitter #TNTSports | ¡Pisada de crack! Parede la dominó con calidad, enganchó en el área y dejó sin chances a Burián para ampliar la ventaja de La T.#Talleres #Colón pic.twitter.com/NEpv1AumEE — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Con ese gol el partido se terminó aunque habrá que decir que después del primer tanto, no mostró ningún tipo de reacción. Fue penoso el segundo tiempo que jugó el Rojinegro, sin patear al arco. Una nueva actuación paupérrima ya que además de no tener fútbol, tampoco mostró temperamento. Ante la primera adversidad, declinó una vez más.

Síntesis

Talleres: 22-Guido Herrera; 25-Leonardo Godoy, 30-Rafael Pérez, 13-Facundo Medina, 14-Nahuel Tenaglia; 8-Andrés Cubas, 32- Tomás Pochettino; 77-Guilherme Paredes; 20-Franco Fragapane, 27-Jonathan Menéndez y 10- Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina.

Colón: 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado, 31-Gonzalo Escobar; 12-Tomás Chancalay, 8-Fernando Zuqui, 5-Matías Fritzler, 28-Marcelo Estigarribia, 34-Gabriel Esparza y 19- Wilson Morelo. DT: Diego Osella.

Goles: ST 26' Nahuel Tenaglia (T),32' Guilherme Parede (T).

Cambios: ST 8' Dayro Moreno x Menéndez (T), 16' Lucas Viatri x Morelo (C), 20' Diego Valoyes x Fragapane (T), 29' Facundo Farías x Estigarribia (C), 33' Luis Rodríguez x Esparza (C) 38' Martín Payero x Pochettino (T).

Amonestados: Cubas, Medina y Pérez (T), Bianchi, Vigo, Chancalay, Esparzay Escobar (C).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Mario Alberto Kempes.