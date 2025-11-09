Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón define su futuro: este lunes se presentan las listas para las elecciones del 30 de noviembre

Este lunes será la presentación oficial de las listas para las elecciones en Colón. Trascendieron algunos puestos de las cinco opciones.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 13:28hs
Colón define su futuro: este lunes se presentan las listas para las elecciones del 30 de noviembre

Llega un día clave en la vida institucional de Colón. Este lunes 10 de noviembre se cerrará el plazo para la presentación de listas que competirán en las elecciones del próximo 30 de noviembre, un proceso que marcará el final del ciclo de Víctor Godano al frente del club. El oficialismo decidió no participar de la contienda electoral, por lo que el presidente transita sus últimos 20 días de gestión con la mirada puesta en cumplir con los compromisos pendientes antes de entregar el mando.

LEER MÁS: Se cumplen seis años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

El escenario político sabalero, que durante los últimos meses se movió con intensidad y negociaciones cruzadas, finalmente tomará forma con cinco listas que se presentarán ante la Junta Electoral: José Alonso, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Carlos Trod.

Las fórmulas y los nombres que aparecen

De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, José Alonso encabezará una lista que tendrá a Gustavo Ingaramo como vicepresidente primero, Matías Vidoz como vice segundo y Alejandro Bonazzola como vice tercero. Además, José Vignatti, expresidente y figura histórica del club, integrará el Tribunal de Honor, lo que marca un regreso simbólico al escenario político rojinegro.

Por su parte, Ricardo Magdalena confirmó en diálogo con UNO 106.3 que su fórmula estará acompañada por Hugo Benuzzi (vice primero) y Pedro Uliambre (vice segundo), mientras que el tercer lugar se definirá entre un letrado muy identificado con Colón o Jorge Sanitá, hijo del recordado exjugador sabalero.

En tanto, Ricardo Luciani será otro de los protagonistas en la carrera electoral. Su espacio contará con el respaldo de Ariel Utrera y Leonardo Pérez, aunque ambos no formarán parte formalmente de la lista. De Gustavo Abraham y Carlos Trod, por el momento, no trascendieron los principales cargos ni la conformación completa de sus equipos.

La transición de Godano y los desafíos pendientes

Mientras el reloj institucional avanza, Godano busca cerrar su gestión cumpliendo con dos tareas prioritarias: resolver la inhibición de FIFA por la deuda con Alberto Espínola y poner al día al plantel profesional, al que se le adeudan los derechos de imagen de los últimos tres meses. El presidente pretende dejar encaminadas esas situaciones antes del recambio de autoridades, previsto para el 1° de diciembre, cuando asumirá la nueva comisión directiva.

LEER MÁS: Colón, entre la urgencia económica y el reloj político: los últimos 20 días de gestión de Godano

Así, Colón inicia una semana decisiva, no solo por lo político, sino también por lo simbólico. El club del barrio Centenario se prepara para un cambio de mando que puede marcar el rumbo de su futuro institucional y deportivo, en medio de un contexto complejo, pero con la ilusión renovada de volver a encontrar estabilidad y proyección.

Colón elecciones Alonso
Noticias relacionadas
El oficialismo de Colón que tiene como presidente a Víctor Godano no se presentará en las próximas elecciones.

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina.

Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina

colon busca su primer triunfo en la ruta ante estudiantes de tucuman

Colón busca su primer triunfo en la ruta ante Estudiantes de Tucumán

José Vignatti sería uno de los miembros del Tribunal de Honor en la lista que encabezará José Alonso.

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

Lo último

Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Docentes universitarios y un nuevo paro: "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país"

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Pullaro: "La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más"

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Último Momento
Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Docentes universitarios y un nuevo paro: "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país"

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Pullaro: "La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más"

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Homenajearon al fundador de la fábrica de bolitas Tinka, un símbolo de San Jorge

Homenajearon al fundador de la fábrica de bolitas Tinka, un símbolo de San Jorge

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Ovación
Daniel Vila: Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos