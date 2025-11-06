¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

El lunes 10 de noviembre vence el plazo para la presentación de las listas y el principal interrogante pasa por saber qué lugar ocupará José Vignatti

José Vignatti sería uno de los miembros del Tribunal de Honor en la lista que encabezará José Alonso.

Quedan apenas cuatro días para el plazo límite en el que se deben presentar las listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo en Colón el domingo 30 de noviembre.

Ya existe un panorama bastante claro respecto a los candidatos que buscarán convertirse en presidente de Colón, pero sin dudas que el principal interrogante pasa por saber cual será el rol que tendrá José Vignatti.

Se sabe que el candidato a presidente por la lista Tradición Sabalera es José Alonso y que incluso ya estarían definidos los tres candidatos a vicepresidente.

En consecuencia, lo que debe terminar de definirse es si Vignatti formará parte de la lista o será un colaborador directo, pero sin ocupar un cargo.

Lo cierto es que este miércoles por la noche hubo una reunión y la versión más firme, tiene que ver con que Vignatti ocuparía un lugar en el Tribunal de Honor, pero tendría injerencia en el plano futbolístico.