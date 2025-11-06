Uno Santa Fe | Colón | Vignatti

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

El lunes 10 de noviembre vence el plazo para la presentación de las listas y el principal interrogante pasa por saber qué lugar ocupará José Vignatti

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 10:25hs
José Vignatti sería uno de los miembros del Tribunal de Honor en la lista que encabezará José Alonso.

UNO Santa Fe / José Busiemi

José Vignatti sería uno de los miembros del Tribunal de Honor en la lista que encabezará José Alonso.

Quedan apenas cuatro días para el plazo límite en el que se deben presentar las listas que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo en Colón el domingo 30 de noviembre.

El cargo que ocuparía José Vignatti

Ya existe un panorama bastante claro respecto a los candidatos que buscarán convertirse en presidente de Colón, pero sin dudas que el principal interrogante pasa por saber cual será el rol que tendrá José Vignatti.

Se sabe que el candidato a presidente por la lista Tradición Sabalera es José Alonso y que incluso ya estarían definidos los tres candidatos a vicepresidente.

LEER MÁS: Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

En consecuencia, lo que debe terminar de definirse es si Vignatti formará parte de la lista o será un colaborador directo, pero sin ocupar un cargo.

Lo cierto es que este miércoles por la noche hubo una reunión y la versión más firme, tiene que ver con que Vignatti ocuparía un lugar en el Tribunal de Honor, pero tendría injerencia en el plano futbolístico.

Vignatti Tradición Sabalera Colón
Noticias relacionadas
la inhibicion de colon y su impacto politico: ¿por que puede mover el tablero electoral?

La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

José Alonso y José Vignatti tendrán un mano a mano en las próximas horas.

La oposición en Colón: se viene una reunión clave entre Alonso y Vignatti

temporelli, tesorero de colon: queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

¿seguira en colon? puma gigliotti visito a luis suarez en inter miami

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos