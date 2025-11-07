Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina

Colón cayó ante Estudiantes de Tucumán por 77 a 73 cosechando su tercera caída consecutiva en la Liga Argentina

7 de noviembre 2025 · 09:24hs
Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina.

Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina.

Colón terminó perdiendo un partido increíble para sumar su tercera caída al hilo. Y es que el elenco sabalero llegó a sacar 20 puntos de ventaja, pero finalmente cayó ante Estudiantes de Tucumán 77 a 73.

Colón y una nueva derrota en la Liga Argentina

La visita comenzó el encuentro con una primera línea defensiva agresiva, cortó línea de pase y corrió la cancha. Además, aprovechó la efectividad de tres puntos de Federico Gonzalez para quedarse con el parcial por 14 puntos de diferencia.

Colón mantuvo la intensidad y marcó el ritmo. Estudiantes no pudo reaccionar, tuvo baja efectividad de tres puntos y le costó detener el pick central. El tablero marcó 39 a 26 a favor del Sabalero al término del primer tiempo.

Los primeros dos minutos continuaron con la impronta del visitante que llegó a tomar 20 de ventaja. Luego del minuto pedido por Fabrizio Esposito se vio otro Estudiantes. Ajustó la defensa, corrió la cancha. gran trabajo de Javier Bollo en el juego interior. Rodríguez robó varias pelotas y condujo a sus compañeros para pasar al frente en el partido.

El último cuarto fue parejo, sin embargo los tucumanos cometieron menos errores y pudieron cerrar un partido con mucha entrega y muestra de carácter.

Colón Liga Argentina derrota
Noticias relacionadas
temporelli, tesorero de colon: queremos dejar un club previsible y ordenado

Temporelli, tesorero de Colón: "Queremos dejar un club previsible y ordenado"

colon (sj) quedo como unico puntero del cuadrangular repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

sorpresa en la plata por el mal paso de nicolas fernandez por colon

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Esteban Fuertes 2

Fuertes: "En Colón se portaron mal conmigo, hoy no tengo ganas ni tiempo para volver"

Lo último

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Último Momento
Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

Ovación
Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos