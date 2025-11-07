Colón sumó su tercera derrota al hilo en la Liga Argentina.

Colón cayó ante Estudiantes de Tucumán por 77 a 73 cosechando su tercera caída consecutiva en la Liga Argentina

Colón terminó perdiendo un partido increíble para sumar su tercera caída al hilo . Y es que el elenco sabalero llegó a sacar 20 puntos de ventaja, pero finalmente cayó ante Estudiantes de Tucumán 77 a 73.

La visita comenzó el encuentro con una primera línea defensiva agresiva, cortó línea de pase y corrió la cancha. Además, aprovechó la efectividad de tres puntos de Federico Gonzalez para quedarse con el parcial por 14 puntos de diferencia.

Colón mantuvo la intensidad y marcó el ritmo. Estudiantes no pudo reaccionar, tuvo baja efectividad de tres puntos y le costó detener el pick central. El tablero marcó 39 a 26 a favor del Sabalero al término del primer tiempo.

Los primeros dos minutos continuaron con la impronta del visitante que llegó a tomar 20 de ventaja. Luego del minuto pedido por Fabrizio Esposito se vio otro Estudiantes. Ajustó la defensa, corrió la cancha. gran trabajo de Javier Bollo en el juego interior. Rodríguez robó varias pelotas y condujo a sus compañeros para pasar al frente en el partido.

El último cuarto fue parejo, sin embargo los tucumanos cometieron menos errores y pudieron cerrar un partido con mucha entrega y muestra de carácter.