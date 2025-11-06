Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón busca su primer triunfo en la ruta ante Estudiantes de Tucumán

Colón visitará desde las 21.30 a Estudiantes de Tucumán, en el estadio Coco Ascarate de San Miguel, en busca de su primer triunfo en la Liga Argentina.

6 de noviembre 2025 · 13:25hs
Colón enfrentará este jueves por la noche a Estudiantes de Tucumán, en el estadio Coco Ascarate de San Miguel, en uno de los encuentros correspondientes a una nueva jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El partido comenzará a las 21.30, con transmisión de Básquet Pass, y contará con el arbitraje de Nicolás D’Anna y Sebastián Vasallo.

El equipo santafesino, dirigido por Juan Siemienczuk, intentará cortar la racha negativa con la que abrió la temporada. Luego de dos caídas ajustadas en casa —ante Salta Basket y San Isidro—, el Sabalero buscará su primer triunfo del campeonato lejos del Roque Otrino, en el inicio de una serie de partidos fuera de Santa Fe.

Del otro lado, Estudiantes de Tucumán llega con otro presente. El conjunto tucumano cerrará su estadía en casa antes de emprender una gira de dos compromisos y viene de vencer a Jujuy Básquet por 73-70 en su debut de temporada, resultado que le permitió recuperar confianza tras un irregular arranque.

Para Colón, el duelo representa una oportunidad importante no solo para sumar por primera vez en el certamen, sino también para afianzar su funcionamiento y ganar solidez en ambos costados del juego. El cuerpo técnico confía en que el equipo pueda mantener la intensidad que mostró en los cierres anteriores, donde los detalles le jugaron en contra.

Así se completará la jornada en la Liga Argentina

La jornada de la Liga Argentina se completa con otros tres encuentros destacados. Por la Conferencia Norte, Sportivo Suardi recibe a Huracán Las Heras desde las 21.00 en el “Gigante de la Avenida”, con arbitraje de Sergio Tarifeño y Silvio Guzmán. Y en la Conferencia Sur, Central Entrerriano se mide en Gualeguaychú con Racing Club de Avellaneda, también a las 21.00, con los jueces Roberto Smith y José Domínguez.

El Sabalero, que sigue construyendo su identidad en una categoría cada vez más competitiva, intentará esta noche sumar su primera alegría en la ruta y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

