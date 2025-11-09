Colón, entre la urgencia económica y el reloj político: los últimos 20 días de gestión de Godano

Los dirigentes de Colón intentarán resolver dos grandes inconvenientes económicos en los últimos 20 días de gestión. Cuáles son las expectativas.

El cierre de ciclo en Colón no da respiro. Mientras el calendario institucional avanza con fechas fijas y la renovación de autoridades a la vuelta de la esquina, Víctor Godano y su equipo transitan los días más tensos de su gestión. En apenas 20 jornadas, el actual presidente debe resolver dos temas pesados: levantar la inhibición en FIFA y poner al día a un plantel que lleva tres meses sin cobrar la parte más importante de sus contratos.

La situación no es menor. Este lunes, la FIFA publicará una nueva actualización del listado de clubes sancionados a nivel mundial y, según todo indica, Colón volverá a figurar entre los equipos inhibidos por la deuda con Alberto Espínola , el lateral paraguayo que reclama un pago incumplido. Para evitar que el problema se agrave, en el club se mueven a contrarreloj buscando cerrar un préstamo en dólares que permita cancelar la deuda y así destrabar la posibilidad de incorporar en el próximo mercado.

LEER MÁS: ¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

A eso se suma una situación interna que preocupa: el plantel profesional no cobró los meses de agosto, septiembre y octubre. Si bien los contratos formales de AFA están al día, los derechos de imagen, que representan una porción significativa del ingreso de cada jugador, permanecen impagos.

En las últimas horas, desde la tesorería sabalera se intensificaron las gestiones para generar recursos frescos. Hay dos operaciones que podrían darle aire al club: Racing tiene que depositar una nueva cuota por Alan Forneris y Platense aún debe pagar una parte pendiente del pase de Leonel Picco.

Si esos fondos se confirman, Colón podría ponerse al día parcialmente y aliviar la tensión dentro del vestuario.

El tablero político ya tiene fecha

El cierre de gestión coincide con un mes clave en lo institucional. Este 10 de noviembre vence el plazo para presentar las listas, el 20 será la asamblea, el 30 las elecciones, y el 1 de diciembre asumirá la nueva comisión directiva. Godano pretende llegar a esa fecha con las cuentas algo más ordenadas y, sobre todo, sin sanciones vigentes que comprometan la planificación del próximo ciclo.

LEER MÁS: Se cumplen seis años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

Más allá del panorama ajustado, el oficialismo insiste en que “el club está encaminado y con gestiones avanzadas para resolver los dos principales frentes”. Sin embargo, la realidad marca que el margen de maniobra es cada vez más corto y las exigencias, mayores.

Colón vive días decisivos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y una economía que no da tregua, la actual conducción se juega su cierre político en medio de una pulseada financiera que marcará la herencia del próximo gobierno sabalero.