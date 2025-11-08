Uno Santa Fe | Colón | Colón

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La actual comisión directiva de Colón no participará de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre

8 de noviembre 2025 · 13:23hs
El oficialismo de Colón que tiene como presidente a Víctor Godano no se presentará en las próximas elecciones.

El oficialismo de Colón que tiene como presidente a Víctor Godano no se presentará en las próximas elecciones.

Más allá de que en su momento algunos integrantes de la actual comisión directiva de Colón tenían la intención de conformar una lista, la realidad indica que no será así.

El oficialismo no tendrá candidato

En consecuencia, el oficialismo no tendrá candidato en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 30 de noviembre. El delicado momento institucional y deportivo hizo que esa posibilidad quedara descartada.

Aún cuando puertas adentro consideran que la gestión administrativa e institucional fue buena y que claramente quedaron en deuda en el aspecto deportivo.

Recordando que en las elecciones de 2023 y con el equipo perdiendo la categoría algunos días antes, el oficialismo que en ese entonces encabezaba José Vignatti fue a las elecciones con Gustavo Ingaramo como candidato a presidente.

En este caso, consideran que no están dadas las condiciones para participar de las elecciones, debido al desgaste sufrido en estos dos años y a la mirada crítica que tiene el socio sobre la actual gestión

Colón oficialismo elecciones
