Almirante Brown se impuso ante Ciudad de Bolívar y Colón necesita ganar para seguir prendido arriba

Almirante Brown venció 2-0 en Isidro Casanova, superó al Sabalero en la tabla y lo obligó a ganar ante San Telmo para seguir en la pelea.

Almirante Brown le ganó 2-0 a Ciudad de Bolívar en Isidro Casanova y consiguió tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos de la Primera Nacional. Enzo Cardozo abrió el marcador a los nueve minutos del segundo tiempo y Joaquín Ibáñez amplió la diferencia a los 39. Con este resultado, el Aurinegro superó a Colón en la tabla.

Almirante Brown se metió en el podio

El equipo de Isidro Casanova consiguió destrabar un partido que durante el primer tiempo no tuvo goles. La definición llegó en el complemento, cuando Enzo Cardozo apareció para poner el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto local.

Ciudad de Bolívar intentó reaccionar después del golpe, pero no consiguió encontrar los caminos para llegar al empate. Almirante Brown aprovechó los espacios y sostuvo su ventaja hasta los últimos minutos.

A los 84 minutos, Joaquín Ibáñez volvió a golpear y marcó el 2-0 definitivo. El segundo tanto terminó de sentenciar el encuentro y le permitió al Aurinegro quedarse con una victoria que tiene un valor especial por el momento del campeonato.

Con los tres puntos, Almirante Brown alcanzó los 38 puntos y se ubicó en el tercer puesto de la Zona A, desplazando a Colón al cuarto lugar, con 36 unidades.

Colón, obligado a volver al triunfo

El resultado en Isidro Casanova le agregó presión al equipo Sabalero. Colón tendrá que volver a sumar de a tres para recuperar el tercer puesto y mantenerse cerca de los equipos que encabezan la clasificación.

El Sabalero tendrá su oportunidad este domingo frente a San Telmo, en un partido que adquirió todavía mayor importancia después de la victoria de Almirante Brown.

El objetivo de Colón es claro: ganar para recuperar terreno y continuar en los puestos de arriba. En una Primera Nacional marcada por la paridad, cada punto puede resultar determinante en la definición de los lugares de privilegio.

Por eso, el encuentro ante San Telmo no será solamente una nueva fecha del campeonato. Para Colón representará la posibilidad de responder ante la presión de sus perseguidores, recuperar el tercer puesto y mantenerse firme en la pelea por el ascenso.