Colón y Unión despidieron a Jorge Messi y enviaron sus fuerzas a Lionel tras la muerte de su padre

Colón y Unión expresaron su pesar por la muerte del padre de Lionel Messi y acompañaron al capitan argentino en este triste momento.

Jorge Messi , padre de Lionel Messi y figura clave en la carrera del capitán argentino, falleció este viernes a las 22 en Rosario, a los 68 años, tras atravesar una enfermedad. La noticia generó muestras de pesar en el fútbol santafesino, donde Colón y Unión utilizaron sus redes sociales para despedirlo y acompañar a la familia en este difícil momento.

Los mensajes de Colón y Unión

Los dos clubes santafesinos se hicieron eco de la noticia y publicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales. Tanto Colón como Unión destacaron su acompañamiento a la familia Messi ante la pérdida de Jorge, quien tuvo un rol fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel.

El fallecimiento se produjo en Rosario, ciudad natal de la familia, luego de un período marcado por las dificultades de salud que atravesaba Jorge Messi. La noticia generó una inmediata repercusión en el ambiente deportivo argentino y distintas instituciones comenzaron a expresar sus condolencias.

El acompañamiento a Lionel Messi

Para Lionel Messi, la pérdida ocurre en un momento especialmente doloroso. El capitán de la Selección argentina recibió el acompañamiento de los clubes santafesinos, que eligieron las redes sociales para transmitir sus respetos y enviar fuerzas a él y a toda su familia.

Los mensajes de Colón y Unión se sumaron así a las numerosas muestras de afecto que comenzaron a conocerse tras la muerte de Jorge Messi, en una jornada de profundo dolor para la familia del futbolista.

El Club Atlético Unión lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Messi.

Acompañamos a nuestro ídolo Lionel, a su familia y a todos sus afectos en este duro momento. — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 8, 2026