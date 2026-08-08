Colón inicia una nueva etapa con Delfino: recuperar la identidad y volver a ser protagonista

Colón comienza este domingo ante San Telmo, una nueva etapa con el debut de Delfino en su segundo ciclo en la institución.

Colón comienza este domingo una nueva etapa con el regreso de Iván Delfino al banco de suplentes. El entrenador tendrá su segundo ciclo al frente del Sabalero cuando reciba a San Telmo, desde las 15.30, por la fecha 24 de la Primera Nacional.

Delfino vuelve en un momento clave

La salida de Ezequiel Medrán marcó el final de un ciclo que terminó después del empate ante Acassuso. La decisión dirigencial se produjo pese a que Colón se encontraba tercero en la Zona A de la Primera Nacional, una muestra clara de que el problema no estaba solamente relacionado con la posición en la tabla.

El rendimiento futbolístico fue uno de los principales cuestionamientos. Colón consiguió mantenerse en los primeros lugares, pero durante los últimos partidos no consiguió plasmar en el campo una identidad reconocible. El equipo no terminó de demostrar una idea colectiva capaz de sostenerse durante los 90 minutos y esa situación terminó acelerando el cambio de entrenador.

El último partido de Medrán fue justamente ante Acassuso, en un encuentro que terminó igualado y que significó el cierre de su etapa al frente del plantel profesional.

Ahora, Delfino tendrá la responsabilidad de encauzar nuevamente al equipo. Su regreso no solamente representa un cambio de nombre en el banco: también supone la búsqueda de una manera de jugar que vuelva a identificar al Sabalero con su objetivo de pelear por el ascenso.

Movimientos tácticos para el debut

En sus primeros entrenamientos, Delfino comenzó a trabajar sobre algunas variantes tácticas. Si bien todavía no confirmó la formación, el entrenador analiza modificaciones que podrían verse desde el comienzo frente a San Telmo.

Una de las alternativas que toma fuerza es la presencia de Agustín Toledo en la mitad de la cancha. Además, Leandro Allende podría ocupar el sector izquierdo del mediocampo, mientras que Ignacio Lago tendría mayor participación en ataque y acompañaría a Leandro Garate.

De esta manera, el posible equipo estaría conformado por Matías Budiño; Mauro Peinipil, Federico Rasmussen, Pier Barrios y Facundo Castet; Agustín Toledo, Federico Lértora, Julián Marcioni y Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate.

El desafío de volver a tener una identidad

Colón llega al partido ante San Telmo en una posición que todavía lo mantiene en la pelea grande. El equipo continúa entre los protagonistas de la Zona A, pero el objetivo del ascenso exige algo más que permanecer en los primeros puestos.

La llegada de Delfino aparece, entonces, como una oportunidad para corregir el rumbo. El entrenador conoce el club y ya tuvo un ciclo anterior, por lo que deberá aprovechar ese conocimiento para conseguir una respuesta rápida de un plantel que necesita recuperar confianza y, sobre todo, funcionamiento.

El partido frente a San Telmo será el primer examen. Colón jugará como local este domingo desde las 15.30 en el estadio Brigadier López, por la fecha 24 de la Primera Nacional.

La tabla todavía le permite al Sabalero mirar hacia arriba, pero el margen para seguir dejando dudas futbolísticas se achica. Delfino asumirá con una misión concreta: que Colón vuelva a demostrar en la cancha una identidad, que esa idea se traduzca en resultados y que el equipo pueda sostenerse en la pelea por el ascenso.