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Almirante Brown vs. Ciudad de Bolívar: el partido que Colón seguirá con atención

Almirante Brown y Ciudad de Bolívar se enfrentan este sábado y Colón sigue atento: un triunfo de cualquiera podría sacarlo del tercer puesto.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 12:05hs
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Almirante Brown vs. Ciudad de Bolívar: el partido que Colón seguirá con atención

Colón estará atento este sábado a lo que ocurra entre Almirante Brown y Ciudad de Bolívar a partir de las 15, en un duelo clave por la fecha 24 de la Primera Nacional. El Sabalero ocupa actualmente el tercer lugar con 36 puntos, pero podría perder posiciones si alguno de sus perseguidores consigue quedarse con la victoria en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

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Un partido que puede modificar la tabla

Almirante Brown, que suma 35 unidades, recibirá este sábado desde las 15 a Ciudad de Bolívar, que acumula 34 puntos. Por eso, el encuentro tendrá especial importancia para Colón, que buscará que ninguno de sus perseguidores logre sumar de a tres.

El conjunto de Isidro Casanova llega con confianza después de conseguir una importante victoria por 2-0 ante Racing de Córdoba. Con ese resultado, Almirante Brown quedó a solamente un punto del Sabalero y tendrá la posibilidad de superarlo si vuelve a ganar.

Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, que viene de caer 2-0 frente a Mitre. A pesar de la derrota, el equipo mantiene sus 34 puntos y se encuentra a apenas dos unidades de Colón, por lo que un triunfo le permitiría escalar posiciones y dejar al conjunto santafesino por debajo.

¿Qué necesita Colón?

El escenario es claro para el Sabalero. Si Almirante Brown y Ciudad de Bolívar empatan, ambos sumarían un punto: Almirante Brown llegaría a 36 y Ciudad de Bolívar a 35. En ese caso, Colón podría mantenerse en el tercer puesto, aunque la ubicación definitiva dependerá de la diferencia de goles.

En cambio, una victoria de Almirante Brown lo llevaría a 38 puntos y le permitiría superar a Colón, mientras que Ciudad de Bolívar quedaría con 34.

Si el ganador es Ciudad de Bolívar, alcanzaría las 37 unidades y también pasaría al Sabalero en la tabla.

Por eso, el partido de este sábado será seguido con especial atención en Santa Fe. Colón no tendrá participación directa en el encuentro, pero el resultado podría modificar su posición en la clasificación y complicar su lugar entre los protagonistas de la parte alta del campeonato.

Todos los ojos puestos en Isidro Casanova

El duelo entre Almirante Brown y Ciudad de Bolívar comenzará a las 15.00, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 24 de la Primera Nacional 2026.

Mientras ambos equipos buscarán dar un paso importante en la tabla, Colón esperará un resultado que le permita conservar el tercer lugar y continuar entre los puestos de privilegio del torneo.

Colón Almirante Brown Ciudad Bolívar
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