Si bien en buena parte del primer semestre fue el tercer arquero de Colón, la realidad indica que en la actualidad está entre los mejores jugadores del equipo

De los últimos ocho partidos que jugó Colón, en siete de ellos mantuvo la valla invicta. Y esa estadística tiene como responsable directo a Tomás Giménez.

El arquero sabalero fue decisivo en muchos partidos, para que el Sabalero termine ganando o empatando , con grandes atajadas y en momentos claves.

De hecho, en el cotejo contra Deportivo Morón tapó un cabezazo dentro del área chica cuando apenas se jugaban 5' y un gol de Deportivo Morón hubiese representado un gran problema para el equipo.

Mientras que en el cotejo ante Midland y con el partido 0-0 le tapó un mano a mano a un delantero del equipo rival, para que luego Colón se ponga en ventaja.

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Y con el encuentro 1-0 volvió a ser decisivo con otro mano a mano que le ganó a un futbolista de Midland. Algo similar ocurrió en la victoria ante Ciudad de Bolívar por 2-0.

En el primer tiempo, con el partido 0-0, el equipo local dispuso de una chance muy clara y en el mano a mano Giménez le ganó el duelo al delantero de Ciudad de Bolívar.

Por lo cual, de cara al partido ante Deportivo Morón, sin dudas que el presente de Giménez alimenta la ilusión de mantener una vez más la valla invicta y pensar que con un gol puede pasar de fase.