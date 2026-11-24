En el ensayo táctico que dispuso este martes, el entrenador sabalero decidió el ingreso de Leandro Garate en lugar de Darío Sarmiento

Colón apostaría por jugar con dos referentes de área para visitar a Deportivo Morón.

Si bien se trata de un primer ensayo, lo cierto es que este martes, el DT de Colón Iván Delfino sorprendió y en la práctica llevada a cabo en el predio 4 de junio, cambió el sistema táctico.

Y la variante implementada no dejó de ser sorprender, dado que el entrenador definió el ingreso de Leandro Garate en lugar de Darío Sarmiento.

Así las cosas, el esquema táctico con el que ensayó Delfino fue un 4-4-2 bien definido, con Ignacio Lago y Julián Marcioni por las bandas y con Alan Bonansea y Leandro Garate como referentes de área.

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La formación que Delfino puso en cancha fue con: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Federico Lértora, Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate.

De todos modos, habrá que esperar, ya que este miércoles por la mañana, el plantel entrenará en el estadio y allí seguramente el técnico terminará de definir el equipo que visitará a Deportivo Morón.