El entrenador de Colón volvería a apostar por Bonansea y Garate desde el inicio ante Deportivo Morón. Un esquema con antecedentes dispares y mucho en juego en el Reducido.

En el momento más determinante de la temporada, Iván Delfino volvería a recurrir a una fórmula que ya utilizó durante el campeonato: el doble nueve. Con Alan Bonansea y Leandro Garate como referencias ofensivas, Colón buscará revertir una serie en la que Deportivo Morón cuenta con ventaja deportiva. Una decisión que invita al análisis y abre interrogantes sobre su funcionamiento colectivo.

Una fórmula que conoció el éxito, pero también el fracaso

No será la primera vez que Delfino decida juntar a sus dos centrodelanteros. El antecedente más favorable se remonta a la fecha 26 de la Primera Nacional, cuando Colón derrotó por 2-1 a San Miguel en condición de visitante.

Aquella victoria le dio argumentos al entrenador para insistir con una estructura ofensiva diferente, apostando por la presencia simultánea de dos futbolistas con características de área.

Sin embargo, cuando intentó darle continuidad a esa propuesta frente a Racing de Córdoba, el resultado fue completamente distinto. El Sabalero perdió por 1-0 y la sociedad ofensiva no produjo los efectos que esperaba el cuerpo técnico.

Los antecedentes dejan una enseñanza que Delfino deberá tener presente: acumular delanteros no necesariamente significa atacar mejor ni generar mayores situaciones de gol.

La efectividad del doble nueve depende, fundamentalmente, de lo que suceda detrás de ellos. La generación de juego, la profundidad por los costados, la precisión de los centros y la capacidad para recuperar las segundas pelotas serán determinantes para que Bonansea y Garate puedan potenciarse en lugar de superponerse.

La valentía de arriesgar y el peligro de perder el equilibrio

El contexto obliga a Delfino a tomar decisiones. La ventaja deportiva de Deportivo Morón condiciona las necesidades del Sabalero, que deberá imponerse en el resultado global para mantener vivo el sueño del ascenso.

Desde esa perspectiva, la inclusión de Bonansea y Garate tiene una lógica. Colón necesita lastimar, ganar presencia en el área rival y ofrecer mayores alternativas de finalización. Sin embargo, el desafío estará en hacerlo sin desproteger otros sectores del campo.

Frente a un adversario que cuenta con la ventaja deportiva y que puede aprovechar los espacios que deje Colón, resignar equilibrio podría resultar tan peligroso como quedarse corto en materia ofensiva.

Delfino parece dispuesto a recuperar una herramienta que ya probó durante la temporada, pero esta vez el margen de error será considerablemente menor. No habrá una fecha siguiente para corregir aquello que no funcione.

La decisión de apostar por el doble nueve resulta comprensible por las circunstancias, aunque su éxito no estará determinado exclusivamente por los nombres elegidos, sino por el funcionamiento que consiga construir alrededor de ellos.

Colón necesita goles, pero, antes que nada, necesita generar fútbol. El verdadero desafío de Delfino no será poner dos nueves, sino conseguir que el equipo juegue para ellos.