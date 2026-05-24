Colón dilapidó todo ante Mitre y dejó escapar la punta en el Brigadier López

El Sabalero fue ampliamente superior durante gran parte del partido, generó situaciones de sobra para liquidarlo, pero terminó igualando 1-1 en el Brigadier López y cayó hasta el cuarto puesto de la Zona A.

Colón dejó escapar una oportunidad enorme en Santa Fe. El equipo de Ezequiel Medrán empató 1-1 ante Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, en un encuentro donde hizo méritos suficientes para golear, casi lo pierde en el final y terminó sufriendo un empate que le costó la cima de la Zona A de la Primera Nacional.

Desde el inicio, el Sabalero asumió el protagonismo. Como ocurre habitualmente cuando juega de local, salió decidido a arrinconar a su rival, aunque Mitre mostró personalidad para intentar responder de contragolpe, especialmente con Rosales como conductor.

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Las mejores acciones rojinegras llegaron por el sector derecho, con un activo Marcioni, las proyecciones de Peinipil y un gran primer tiempo de Darío Sarmiento, quien fue determinante para romper el partido.

Lago apareció para poner justicia en el marcador

La superioridad de Colón finalmente se tradujo en el resultado tras una pelota parada. Luego de un córner desde la izquierda, Bonansea bajó la pelota dentro del área y Nacho Lago apareció solo para empujarla y marcar el 1-0.

Lago.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

El gol terminó premiando a un equipo que ya había generado varias situaciones claras y que incluso reclamó un penal muy evidente sobre Bonansea, ignorado por Álvaro Carranza.

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Por el gol del jugador de Colón ante Mitre de Santiago del Estero. pic.twitter.com/R7Q73r5UTS — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 24, 2026

Antes del descanso, Colón tuvo varias oportunidades más para aumentar la ventaja. Lago desperdició una chance clarísima tras una gran asistencia de Sarmiento y el Sabalero se fue al vestuario ganando, aunque mereciendo una diferencia mucho mayor.

Colón no lo liquidó y Mitre lo castigó

En el complemento, el equipo rojinegro mantuvo la misma intensidad. Lago y Sarmiento siguieron siendo una sociedad imposible de controlar para Mitre, que prácticamente no reaccionaba.

Sin embargo, cuando parecía que el segundo gol estaba al caer, llegó el baldazo de agua fría. A los 15 minutos, Marcos Machado ganó de cabeza tras un centro desde la derecha y puso el inesperado 1-1 ante una floja respuesta defensiva de Pier Barrios.

Colón Bonansea Mitre.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

El empate golpeó fuerte, aunque Colón reaccionó rápidamente y estuvo muy cerca de volver a ponerse arriba. Lago reventó el travesaño con un exquisito tiro libre y luego volvió a estrellar otro remate en el palo en una ráfaga increíble.

Entre los palos, el arquero y la falta de eficacia

Empujado por su gente, el Sabalero fue una tromba en el tramo final. Medrán mandó a la cancha más delanteros y el equipo se volcó completamente al ataque.

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Pero entre la falta de eficacia, la gran actuación del arquero Ledesma y los palos, Colón nunca pudo concretar el segundo gol. Incluso Bonansea desperdició una ocasión inmejorable dentro del área chica tras un rebote.

En el cierre, y con el equipo completamente adelantado, Mitre también tuvo chances para ganarlo de contraataque y obligó a Budiño a intervenir con una atajada decisiva.

Un empate con sabor a derrota

El pitazo final dejó bronca en el Brigadier López. Colón fue claramente superior, dominó largos pasajes del encuentro y generó situaciones suficientes para resolverlo con tranquilidad, pero terminó empatando un partido que parecía tener controlado.

El punto terminó siendo un golpe duro para el Sabalero, que arrancó la fecha como líder y terminó cayendo hasta el cuarto puesto de la Zona A, desperdiciando una gran oportunidad de mantenerse en lo más alto del campeonato.

Formaciones de Colón y Mitre

Colón (1): 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Sebastián Olmedo y 3-Leandro Allende; 8-Ignacio Antonio y 5-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 7-Darío Sarmiento e 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Mitre (1): 1-Joaquín Ledesma; 4-Iván Antunes, 2-Pablo Minissale, 6-Daniel Abello y 3-Luciano Correa; 7-Agustín Ramírez, 8-Mateo Montenegro, 5-Juan Alessandroni y 11-Rodrigo González: 9-Marcos Machado y 10-Santiago Rosales. DT: Cristian Mazzón.

Goles: PT 22' Ignacio Lago (C); ST 15' Marcos Machado (M).

Cambios: ST 12' Enzo Avaro x González, Axel López x Montenegro y Mateo Maldonado x Ramírez (M); 21' Lucas Cano x Sarmiento (C); 23' Martín Vázquez x Machado (M); 32' Facundo Castro x Marcioni (C) y Agustín Toledo x Muñoz (C) y Martín Vázquez x Correa (M).

Amonestados: Allende (C); Rosales, Montenegro, Avaro y Minissale (M).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Álvaro Carranza.