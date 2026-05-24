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Santa Fe gasta más que nadie en educación, pero los alumnos de la provincia no están entre los que más aprenden del país

La provincia lidera el esfuerzo fiscal por alumno en todo el país, pero apenas el 38% de los chicos llega a sexto grado con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Un nuevo informe revela dónde se pierde el dinero.

24 de mayo 2026 · 20:06hs
Santa Fe gasta más que nadie en educación

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Santa Fe gasta más que nadie en educación, pero los alumnos de la provincia no están entre los que más aprenden del pais

Según un informe publicado en mayo de 2025 por Argentinos por la Educación y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Santa Fe es la jurisdicción que mayor esfuerzo fiscal por alumno realiza en todo el país, con un índice de 1,25 en relación a su ingreso corriente per cápita.

Sin embargo, solo el 38% de los alumnos de sexto grado del sector estatal alcanza un nivel al menos satisfactorio en Lengua y Matemática simultáneamente, según el operativo Aprender 2023.

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El dato no es menor: ese 38% es prácticamente el promedio nacional. Es decir, la provincia que más gasta no supera la media.

Informe

El informe aplica una metodología conocida como Análisis Envolvente de Datos (DEA) que permite medir cuán eficientemente convierte cada provincia su inversión en aprendizajes.

Santa Fe obtiene un índice de eficiencia del 64%, lo que la ubica en el puesto 17 de 23 provincias analizadas.

Las provincias más eficientes del país en este modelo son CABA (92%), Córdoba (89%) y Formosa (84%). Las tres logran mejores resultados que Santa Fe con igual o menor inversión.

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El caso Córdoba

El contraste más llamativo del informe es el de Córdoba. La provincia mediterránea invierte 0,71 de esfuerzo fiscal por alumno —casi la mitad que Santa Fe— pero, seguno el informe, logra que el 51% de sus alumnos llegue a sexto grado con aprendizajes satisfactorios. Su eficiencia DEA es del 89%.

Lo mismo ocurre con CABA, que con un esfuerzo fiscal de 1,07 —también menor al de Santa Fe— alcanza el 55% de aprendizajes satisfactorios y lidera el ranking de eficiencia del país.

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El informe diferencia dos tipos de eficiencia: la del esfuerzo presupuestario (cuánto dinero se invierte) y la de los recursos físicos (equipamiento, conectividad, jornada extendida, relación alumnos-docente, estabilidad docente).

Cuando se analiza a Santa Fe solo en función de sus recursos físicos, su eficiencia sube drásticamente: del 64% al 87%. Eso indica que las escuelas santafesinas están razonablemente bien equipadas y que la dotación de docentes y tiempos de clase no es el nudo del problema.

El informe también analiza factores del contexto provincial que se asocian con la eficiencia. Una de las conclusiones más relevantes es que las provincias que dependen en mayor medida de recursos nacionales tienden a ser menos eficientes, tanto en el modelo de esfuerzo fiscal como en el de recursos físicos.

Los autores del informe —Ivana Templado (FIEL), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Argentinos por la Educación)— son claros en sus conclusiones: el problema de Santa Fe no se resuelve gastando más. La provincia ya lidera ese indicador. Lo que falta es una reorientación de las políticas hacia una mejor asignación y gestión de los recursos existentes.

Educación Santa Fe gasto informe alumnos
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