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Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

El Sabalero abre la fecha 21 de la Primera Nacional con un compromiso determinante para sus aspiraciones. Enfrentará al puntero de la Zona A con la posibilidad de quedar a solo dos puntos de la cima.

17 de julio 2026 · 06:43hs
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Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

La Primera Nacional tendrá este viernes uno de los partidos más atractivos del campeonato. Desde las 19.30, Colón visitará a Ferro en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en un duelo que puede modificar el panorama de la Zona A.

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El equipo dirigido por Ezequiel Medrán llega como escolta con 35 puntos y sabe que un triunfo en Caballito lo dejará a apenas dos unidades del Verdolaga, que lidera las posiciones con 40. Del otro lado estará un rival que atraviesa un gran presente y que intentará hacer valer su localía para estirar la diferencia en la cima.

Medrán mete una sola mano en Colón

Después de dos victorias consecutivas, el entrenador rojinegro apostó por mantener la estructura del equipo y solamente realizará una variante.

El regreso de Ignacio Antonio, tras cumplir la fecha de suspensión, será la única modificación en relación con el equipo que viene de ganar en la fecha pasada. El mediocampista ingresará por Matías Muñoz.

Las ausencias seguirán siendo las de Pier Barrios y Nicolás Thaller, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares y no viajaron con la delegación.

La intención del cuerpo técnico es sostener el funcionamiento que mostró el equipo en los últimos compromisos, donde logró mayor solidez defensiva y una mejor producción ofensiva.

Ferro, el líder, también cambia

En Ferro tampoco habrá demasiadas novedades. Juan Manuel Sara realizará un único cambio obligado por la suspensión de Emanuel Dening, quien llegó al límite de tarjetas amarillas.

Su lugar será ocupado por Franco García, mientras que el resto de la formación será la misma que viene de imponerse como visitante frente a San Miguel.

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En tanto, durante la semana quedó despejada la situación del arquero Fernando Monetti. Si bien existían dudas por una posible suspensión, el sistema COMET confirmó que acumula cuatro tarjetas amarillas, ya que la sanción frente a Bolívar fue computada oficialmente como una expulsión. De esta manera, el experimentado arquero estará desde el arranque.

Formaciones de Ferro y Colón

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Laureano Marra, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Franco García. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora de inicio: 19.30.

Colón Ferro Caballito
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