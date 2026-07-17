Sebastián Zunino, el árbitro de Ferro-Colón: los antecedentes con ambos equipos

La AFA confirmó al juez para uno de los partidos más importantes de la fecha 21 de la Primera Nacional. El historial favorece levemente al Sabalero, mientras que el Verdolaga tiene un balance negativo bajo su arbitraje.

Colón y Ferro se jugarán mucho más que tres puntos este viernes desde las 19.30 en Caballito. En un partido clave por la cima de la Zona A de la Primera Nacional, todos los detalles cobran importancia, y uno de ellos pasa por la designación arbitral.

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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. Estará acompañado por Sebastián Raineri y Hugo Páez como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro.

Será un juez con antecedentes tanto con Colón como con Ferro, aunque con historiales bien diferentes.

El historial de Zunino con Colón

El árbitro dirigió al Sabalero en cuatro oportunidades, todas ellas cuando el equipo militaba en la Primera División.

El balance para el conjunto rojinegro es de una victoria, dos empates y una derrota.

La última vez que se cruzaron fue el 25 de septiembre de 2023, en el recordado triunfo de Colón por 3-1 frente a Argentinos Juniors en el Brigadier López. Aquella noche marcaron Damián Batallini, Ramón "Wanchope" Ábila y Eric Meza, en una de las mejores actuaciones del equipo en ese torneo.

Los antecedentes completos son los siguientes:

* Colón 3-1 Argentinos Juniors (Copa de la Liga 2023).

* Argentinos Juniors 1-0 Colón (Liga Profesional 2023).

* Platense 0-0 Colón (Liga Profesional 2023).

* Colón 0-0 San Lorenzo (Liga Profesional 2022).

En esos cuatro encuentros, Zunino mostró dos tarjetas amarillas a jugadores de Colón, sin expulsados.

Ferro, con saldo desfavorable

Con el Verdolaga, el historial es más extenso. Zunino dirigió a Ferro en siete oportunidades, todas por la Primera Nacional.

Los números arrojan tres victorias, un empate y tres derrotas, aunque el dato llamativo es que dos de esas caídas fueron como local.

Los antecedentes son:

* All Boys 3-1 Ferro (2022).

* Ferro 0-1 Deportivo Maipú (2022).

* Ferro 0-0 Villa Dálmine (2021).

* Ferro 1-0 Atlético de Rafaela (2021).

* Ferro 2-0 Deportivo Morón (2021).

* Ferro 1-0 Independiente Rivadavia (2020).

* Guillermo Brown 2-0 Ferro (2019).

Durante esos siete partidos, el juez mostró una importante cantidad de tarjetas al conjunto de Caballito, con 16 amonestaciones y una expulsión, un registro bastante superior al que presenta con Colón.

Un partido de máxima tensión

La designación de Zunino llega para un encuentro que promete ser intenso de principio a fin.

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Ferro lidera la Zona A con 40 puntos y buscará sostener la ventaja sobre su inmediato perseguidor. Colón, por su parte, suma 35 unidades y sabe que una victoria lo dejará a solo dos puntos de la cima.

Con ese contexto, el trabajo del árbitro será seguido de cerca en un partido donde cada fallo puede tener un peso determinante en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.