Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

La dirigencia de Colón resolvió los últimos detalles y acordó la contratación del lateral derecho Mauro Peinipil a préstamo por un año. Los detalles

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 13:09hs
Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Prensa Independiente Rivadavia

Cuando el escenario parecía enfriarse, Colón volvió a moverse en silencio y terminó de cerrar la llegada de Mauro Peinipil. En las últimas horas, la dirigencia alcanzó un acuerdo para incorporar al lateral derecho a préstamo por un año, en una operación que finalmente encontró punto de equilibrio.

• LEER MÁS: Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Con el futbolista el entendimiento fue rápido, pero la negociación se había trabado en el diálogo con Independiente Rivadavia, dueño de su pase. El principal obstáculo fue una deuda por la transferencia del paraguayo Jorge Sanguina desde una gestión anterior y que los mendocinos pretendían saldar.

• LEER MÁS: Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Superadas esas diferencias y ajustados los números, el trato quedó sellado. Ahora se espera que Peinipil, de 26 años, arribe en breve a Santa Fe para cumplir con la revisión médica, firmar su contrato hasta diciembre de 2026 y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Mauro Peinipil
Mauro Peinipil será jugador de Colón.

Mauro Peinipil será jugador de Colón.

Medrán ya tiene a sus dos laterales derechos en Colón

El defensor se sumará de inmediato a la pretemporada, donde deberá competir por el puesto con el uruguayo Emanuel Beltrán, elevando la competencia interna en un sector clave del campo. La opción de Federico Pérez ya habría quedado descartada.

• LEER MÁS: Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

Colón destrabó una negociación compleja, resolvió un frente abierto del pasado y cerró una incorporación que refuerza una zona sensible del equipo. Trato hecho.

Colón Mauro Peinipil Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
colon presento a federico lertora como incorporacion: volvi al lugar donde fui feliz

Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

colon define la salida de martin minella y se encamina a un conflicto contractual

Colón define la salida de Martín Minella y se encamina a un conflicto contractual

mauro peinipil, a un paso de colon: el sabalero esta muy cerca de cerrar al lateral derecho

Mauro Peinipil, a un paso de Colón: el Sabalero está muy cerca de cerrar al lateral derecho

Colón intentará depositar el dinero en la cuenta del defensor Alberto Espínola.

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Lo último

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Último Momento
River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Ovación
Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: Volví al lugar donde fui feliz

Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"