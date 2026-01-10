Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

La dirigencia de Colón resolvió los últimos detalles y acordó la contratación del lateral derecho Mauro Peinipil a préstamo por un año. Los detalles

Cuando el escenario parecía enfriarse, Colón volvió a moverse en silencio y terminó de cerrar la llegada de Mauro Peinipil . En las últimas horas, la dirigencia alcanzó un acuerdo para incorporar al lateral derecho a préstamo por un año , en una operación que finalmente encontró punto de equilibrio.

Con el futbolista el entendimiento fue rápido, pero la negociación se había trabado en el diálogo con Independiente Rivadavia, dueño de su pase. El principal obstáculo fue una deuda por la transferencia del paraguayo Jorge Sanguina desde una gestión anterior y que los mendocinos pretendían saldar.

Superadas esas diferencias y ajustados los números, el trato quedó sellado. Ahora se espera que Peinipil, de 26 años, arribe en breve a Santa Fe para cumplir con la revisión médica, firmar su contrato hasta diciembre de 2026 y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Mauro Peinipil Mauro Peinipil será jugador de Colón.

Medrán ya tiene a sus dos laterales derechos en Colón

El defensor se sumará de inmediato a la pretemporada, donde deberá competir por el puesto con el uruguayo Emanuel Beltrán, elevando la competencia interna en un sector clave del campo. La opción de Federico Pérez ya habría quedado descartada.

Colón destrabó una negociación compleja, resolvió un frente abierto del pasado y cerró una incorporación que refuerza una zona sensible del equipo. Trato hecho.