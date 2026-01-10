Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Con poco lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, River avanzó en la venta del defensor uruguayo, que continuaría su carrera en LaLiga española.

Después de varios días de negociaciones, Sebastián Boselli se convirtió en nuevo jugador de Estudiantes.

El ciclo de Sebastián Boselli en River parece ingresar en su tramo final. A pocos meses de su regreso al club, el defensor uruguayo quedó relegado en la consideración deportiva y la dirigencia avanzó en una transferencia al Getafe , que permitiría su salida rumbo al fútbol español en este mercado.

River había activado la repesca de Boselli a comienzos de la temporada pasada, tras su paso por Estudiantes, donde había logrado continuidad bajo la conducción de Eduardo Domínguez. Sin embargo, en Núñez el zaguero no consiguió afirmarse ni sumar los minutos esperados.

Con el correr del semestre, su participación fue esporádica y el escenario deportivo comenzó a inclinarse en favor de una salida.

La lectura de Marcelo Gallardo y el mensaje al mercado

De cara a la planificación 2026, Marcelo Gallardo fue claro con el futbolista: arrancaría varios escalones detrás en la consideración dentro del plantel profesional. Ese diagnóstico terminó de acelerar la búsqueda de alternativas para el defensor. La falta de proyección inmediata en el equipo principal abrió la puerta a una negociación que River decidió escuchar.

LEER MÁS: Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

Getafe, el destino más firme

Ante ese panorama, Pablo Boselli, padre y representante del jugador, se movió rápidamente en el mercado europeo. El viaje al Viejo Continente permitió abrir conversaciones y Getafe apareció como la opción más concreta para continuar su carrera.

Las partes avanzaron en un acuerdo que contempla la venta del 50 por ciento del pase en una cifra cercana a 1,5 millones de euros, operación que se encuentra en etapa de definición.

Una salida que ordena el plantel

Más allá de los números, la transferencia responde a una lógica deportiva: liberar un puesto en la zaga y permitir que el jugador tenga continuidad en un contexto competitivo distinto.

Si no surgen imprevistos, Boselli dejará River en los próximos días y dará el salto a LaLiga, en una decisión que marca el cierre de un ciclo breve y sin el protagonismo esperado.