Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Quilmes avanza otra vez por Claudio Corvalán, que trabaja apartado y buscando resolver su salida de Unión, con quien tiene contrato hasta diciembre

10 de enero 2026 · 12:12hs
Claudio Corvalán ya no está en el centro de la escena deportiva de Unión, pero su nombre sigue pesando en los escritorios. Mientras en el campo el Tate avanza sin él, fuera de la cancha se arma una negociación compleja que puede marcar el cierre de una etapa.

En Buenos Aires aseguran que Quilmes dio un paso decisivo y supuestamente ya acordó condiciones con el defensor. El problema, sin embargo, no está en el futuro sino en el presente: la puerta de salida en Santa Fe todavía no se abrió.

Quilmes quiere a Corvalán, pero la trabaja es la salida de Unión

El contrato hasta fin de año y un salario alto convierten la operación en un rompecabezas económico. En ese contexto surge en medios partidarios del cervercero la palabra “deuda”, un concepto amplio que resume diferencias a saldar y la necesidad de encontrar una fórmula que permita anticipar la rescisión sin generar un conflicto mayor.

Claudio Corvalán

Mientras tanto, Corvalán transita días particulares e incómodos. Entrena al margen, cuida su físico y evita riesgos, en una especie de espera activa que confirma lo evidente: no entra en los planes de Leonardo Madelón, pero tampoco tiene aún un destino sellado.

En Unión ya asumieron que el ciclo está terminado. La incógnita no es el qué, sino el cómo. Quilmes aguarda que se destrabe la situación, el jugador espera una definición y el Tate analiza la mejor salida posible para cerrar una historia que ya encontró su punto final, aunque todavía no su última página.

