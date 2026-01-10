La TV de la Primera Nacional, una definición clave que también mira de cerca Colón

La AFA analiza renovar con TyC Sports la televisación de la Primera Nacional y frenar AFA Play, una decisión que impacta de lleno el camino de Colón.

Mientras el foco deportivo de Colón está puesto en la pretemporada y el armado del plantel, fuera de la cancha se empieza a definir un aspecto estructural clave para la Primera Nacional: los derechos de televisación. La Asociación del Fútbol Argentino evalúa sostener el vínculo con TyC Sports , en lugar de avanzar con su plataforma propia, AFA Play , un tema que también atraviesa al Sabalero.

El contrato que unía a la AFA con TyC Sports venció en diciembre de 2025 , por lo que cualquier continuidad requerirá la firma de un nuevo acuerdo. En ese contexto, tomó fuerza la posibilidad de que el proyecto AFA Play —pensado inicialmente como la única vía de transmisión— quede en suspenso o directamente descartado.

Un escenario que impacta en Colón

Para Colón, protagonista central de la categoría y uno de los clubes con mayor convocatoria, la definición televisiva no es un detalle menor. La exposición mediática, la facilidad de acceso para los hinchas y la proyección comercial del club están directamente ligadas a quién tenga los derechos de transmisión.

TyC Sports, con años de cobertura del ascenso, representa una pantalla conocida y masiva, algo que favorece la visibilidad institucional y deportiva del Sabalero en su objetivo prioritario: regresar a Primera División.

Expectativa en los clubes y los hinchas

Desde la AFA reconocen que la situación está bajo análisis y que en los próximos días podrían surgir novedades. Mientras tanto, los clubes de la Primera Nacional —y especialmente Colón, por su peso específico— siguen de cerca una resolución que puede marcar el pulso de la temporada, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico y comunicacional. En un torneo largo, exigente y con margen de error mínimo, todo suma, incluso lo que sucede lejos del césped.