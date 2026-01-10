Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

Mediante las redes sociales, Colón presentó al volante Federico Lértora como refuerzo en busca del ascenso. Una producción que llegó al corazón de los hinchas

Colón decidió contar una historia y no solo anunciar un refuerzo. En tiempos donde la desconfianza todavía flota en el ambiente, el club eligió apelar a la memoria, al sentimiento y a una figura que representa mucho más que un apellido: Federico Lértora volvió a ponerse la rojinegra.

Colón le dio la bienvenida a Federico Lértora

El mediocampista fue presentado oficialmente a través de una producción especial en redes sociales, que rápidamente se multiplicó entre los hinchas. No fue un anuncio frío ni rutinario. Fue un mensaje directo al corazón del pueblo sabalero, acompañado por una frase que lo dijo todo sin necesidad de explicaciones: “Volví donde fui feliz”.

Libre tras su experiencia en el fútbol de México, Lértora firmó contrato con Colón hasta diciembre de 2027 y ya trabaja bajo la conducción de Ezequiel Medrán, integrándose a un plantel que busca rearmarse desde los cimientos. En ese proceso, su presencia aparece como una señal clara de rumbo: orden, compromiso y sentido de pertenencia en busca del ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2009808768562016516&partner=&hide_thread=false ¡ , !



Federico Lertora firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. Llega en condición de libre.



Bienvenido al único campeón de la ciudad... Aunque no hace falta recordartelo… pic.twitter.com/lhxso3e1Sa — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 10, 2026

No se trata de una incorporación más. Es el regreso de un campeón, de un futbolista que conoce el club, su gente y la exigencia que implica vestir esta camiseta. Después de un 2025 marcado por golpes deportivos, la llegada de Lértora funciona como un punto de partida emocional, un gesto que vuelve a conectar al hincha con recuerdos que todavía laten.