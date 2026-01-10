¿Está prohibido tomar mate mientras se maneja?: qué dice la ley y qué pasa en Santa Fe

La ley exige dominio total del vehículo y reaviva el debate sobre tomar mate al volante: dónde hay multas y dónde no.

Tomar mate en la ruta es una costumbre profundamente arraigada entre los conductores argentinos , especialmente durante viajes largos . El acompañante suele oficiar de cebador, pasar la ronda y acercar algún bizcochito. Sin embargo, esta escena tan típica puede derivar en una infracción de tránsito y en multas elevadas , según la provincia en la que se circule.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que el conductor debe mantener el dominio efectivo del vehículo , lo que implica circular con ambas manos en el volante , salvo en los momentos puntuales de cambio de marcha en autos con caja manual .

Desde esta interpretación, tomar mate mientras se conduce puede ser considerado una conducta riesgosa, ya que obliga a soltar una mano del volante y genera distracción visual y manual, dos factores clave en la siniestralidad vial.

El tema volvió a instalarse con fuerza tras un siniestro vial fatal ocurrido en la Ruta 6, cerca de La Plata. Allí, un hombre de 68 años perdió el control del vehículo y volcó luego de recibir un mate de su esposa. El episodio terminó con su fallecimiento y reavivó el debate sobre los riesgos de manejar distraído.

Provincias donde tomar mate al volante puede costar caro

A partir de la normativa nacional, algunas jurisdicciones avanzaron con regulaciones más estrictas y sancionan esta práctica con multas que pueden superar los $400.000, según el valor de la unidad fija vigente.

Mendoza

En Mendoza, tomar mate mientras se conduce está considerado una falta grave o gravísima. El Decreto 326/18, que complementa la Ley 9.024 de Seguridad Vial, exige mantener ambas manos en el volante en todo momento.

La sanción puede alcanzar 1.000 unidades fijas, lo que hoy equivale a multas de entre $400.000 y $420.000.

Córdoba

En Córdoba, la conducta se encuadra dentro del “manejo inseguro”, junto con fumar o realizar acciones que distraigan al conductor. La infracción se sanciona con 20 unidades fijas, con multas que van de $25.000 a $35.000.

Qué pasa en la provincia de Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, la situación es diferente. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) aclararon que tomar mate mientras se maneja no es motivo de multa.

El secretario del organismo, Carlos Torres, fue contundente: “Una multa por tomar mate no me van a poner. No. Es una recomendación, no una prohibición”.

El funcionario explicó que existen medidas de seguridad obligatorias —como el uso del cinturón de seguridad, luces bajas encendidas, matafuegos en regla y balizas reglamentarias— que sí pueden derivar en una infracción de tránsito. En cambio, tomar mate, comer, discutir o escuchar música fuerte no están penados por la ley provincial.

“Son recomendaciones que se sugieren a los conductores para que tengan absoluta atención en la ruta y las dos manos en el volante”, señaló Torres.

En ese sentido, aclaró que los agentes viales pueden advertir, pero no tienen facultades para labrar actas por este tipo de conductas.

Otro punto a tener en cuenta es que, en algunas jurisdicciones del país, las infracciones de tránsito pueden ser detectadas por cámaras de seguridad. En esos casos, el conductor no es detenido en el momento, sino que la multa llega posteriormente al domicilio del titular del vehículo.

