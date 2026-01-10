Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Desde el lunes, Colón afrontará la semana de mayor carga física, con dobles turnos y concentración en el Hotel de Campo. Ezequiel Medrán apuesta al grupo

La pretemporada de Colón entra en una fase decisiva. Con la mira puesta en llegar de la mejor manera al inicio de la Primera Nacional, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán tiene previsto para la próxima semana un plan de máxima exigencia física, pensado para elevar las cargas y consolidar la base.

El plantel afrontará dobles turnos y quedará concentrado en el Hotel de Campo, una modalidad que no solo apunta al aspecto físico, sino también a fortalecer la convivencia. La idea responde a una planificación progresiva, con una pretemporada que va de menor a mayor y que ahora alcanzará su punto más potente.

Colón eleva las cargas en la pretemporada

Para Medrán, este tramo es esencial. El entrenador considera que aquí se construye el sostén físico que permitirá competir durante toda la temporada, especialmente en un torneo tan largo y exigente como la Primera Nacional. Pero el objetivo va más allá de los trabajos en el campo: también se busca afianzar el grupo, generar vínculos y acelerar el proceso de conocimiento mutuo en un plantel que atraviesa una renovación profunda.

image Se viene la semana de mayor intensidad para Colón. Prensa Colón

Una vez superada esta etapa de cargas altas, el plan cambiará de enfoque. Cuando llegue el momento de viajar a Uruguay, el cuerpo técnico reducirá la intensidad física para darle mayor protagonismo al trabajo táctico y a la puesta a punto futbolística. En suelo charrúa, el Sabalero disputará dos por la Serie Río de La Plata, mientras que el último ensayo previo al inicio oficial de la competencia será el 28 de enero en Santa Fe frente a Patronato.

Luego de ese recorrido, Colón pondrá la cabeza exclusivamente en su estreno en la Primera Nacional, cuando le toque visitar a Deportivo Madryn. Antes, llegará la semana más dura. La que no se ve, pero que suele marcar la diferencia cuando empieza a rodar la pelota.