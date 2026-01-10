Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

La organización de la Serie Río de La Plata abrió la venta de entradas para el partido entre Unión y Alianza Lima en Parque Saroldi del próximo 14 de enero

El verano empieza a tomar forma para Unión y también para su gente. El primer paso rumbo a la temporada ya tiene fecha, rival y escenario, y desde ahora los hinchas pueden asegurar su presencia en un partido que marcará el estreno en la Serie Río de La Plata .

La organización del torneo puso en marcha la venta de entradas, disponible de manera online a través de la plataforma Tickantel (acá), habilitando el acceso a todos los encuentros que se disputarán en territorio uruguayo.

Unión debutará el miércoles 14 de enero, a partir de las 18.15, cuando enfrente a Alianza Lima en el estadio Parque Saroldi, en un cruce que servirá como primer termómetro futbolístico del año. Para la parcialidad tatengue, el sector asignado será la tribuna 19 de Abril.

image Arrancó la venta de entradas para los hinchas de Unión.

¿Cuánto valen las entradas para ver a Unión ante Alianza Lima?

El valor de las entradas generales es de 500 pesos uruguayos, cifra que ronda los 18.800 pesos argentinos, y representa una chance para quienes quieran estar presentes en este inicio de camino. Sobre todos para los que están vacacionando en Montevideo.

Más allá del resultado, el amistoso será una ventana clave para observar los primeros movimientos del equipo, los ensayos tácticos y las caras nuevas que empiezan a escribir su historia. Unión levanta el telón de su 2026 y los hinchas ya pueden ocupar su butaca.