Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

La organización de la Serie Río de La Plata abrió la venta de entradas para el partido entre Unión y Alianza Lima en Parque Saroldi del próximo 14 de enero

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 10:46hs
Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

@SerieRdeLP

El verano empieza a tomar forma para Unión y también para su gente. El primer paso rumbo a la temporada ya tiene fecha, rival y escenario, y desde ahora los hinchas pueden asegurar su presencia en un partido que marcará el estreno en la Serie Río de La Plata.

• LEER MÁS: Unión sigue la pulseada: Alavés hizo otra oferta por Zenón y espera la respuesta de Boca

La organización del torneo puso en marcha la venta de entradas, disponible de manera online a través de la plataforma Tickantel (acá), habilitando el acceso a todos los encuentros que se disputarán en territorio uruguayo.

• LEER MÁS: Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Unión debutará el miércoles 14 de enero, a partir de las 18.15, cuando enfrente a Alianza Lima en el estadio Parque Saroldi, en un cruce que servirá como primer termómetro futbolístico del año. Para la parcialidad tatengue, el sector asignado será la tribuna 19 de Abril.

image
Arranc&oacute; la venta de entradas para los hinchas de Uni&oacute;n.

Arrancó la venta de entradas para los hinchas de Unión.

¿Cuánto valen las entradas para ver a Unión ante Alianza Lima?

El valor de las entradas generales es de 500 pesos uruguayos, cifra que ronda los 18.800 pesos argentinos, y representa una chance para quienes quieran estar presentes en este inicio de camino. Sobre todos para los que están vacacionando en Montevideo.

• LEER MÁS: Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Más allá del resultado, el amistoso será una ventana clave para observar los primeros movimientos del equipo, los ensayos tácticos y las caras nuevas que empiezan a escribir su historia. Unión levanta el telón de su 2026 y los hinchas ya pueden ocupar su butaca.

Unión entradas Serie Río de La Plata
Noticias relacionadas
union mejoro con rearte, le gano a gimnasia (cr) y sube lugares en la liga nacional

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

con referentes y juveniles, union define quienes viajarian a uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

union pone primera ante gimnasia (cr) en el malvicino por la fecha 17 de la liga nacional

Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

union ajusta el plantel: corvalan, ratotti, diaz y roldan, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Lo último

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Último Momento
Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Ovación
Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: Volví al lugar donde fui feliz

Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"