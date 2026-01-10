Tractores chinos: cómo afectaron las casi 4.000 unidades importadas en 2025 a la producción en Santa Fe

Santa Fe concentra gran parte de la producción de maquinaria agrícola nacional. El acumulado anual de patentamientos alcanzó las 6.643 unidades, con un crecimiento del 2% interanual.

El mercado de maquinaria agrícola cerró 2025 con un balance apenas positivo, en un año que comenzó con señales de recuperación pero que fue perdiendo impulso hacia el segundo semestre. El peso de la maquinaria importada china, con especial foco en los tractores , empujó hacia abajo el patentamiento local durante todo 2025.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en diciembre se patentaron 456 unidades, un 8,4% menos que en noviembre y un 16,2% por debajo del mismo mes de 2024. Aun así, el acumulado anual alcanzó las 6.643 unidades, lo que representa un crecimiento del 2% interanual.

Dentro de ese desempeño general, las cosechadoras se consolidaron como el motor del año. Con 734 unidades patentadas en 2025, el segmento registró un incremento del 19,2% frente a 2024, impulsado principalmente por equipos de alta capacidad. No obstante, Acara advierte que, pese al rebote, el volumen sigue por debajo del promedio histórico, lo que refleja que la renovación del parque aún avanza más lento de lo que requiere el sector para mejorar productividad.

Importación de tractores

El mercado de tractores, en cambio, mostró un comportamiento más errático. Diciembre confirmó la desaceleración observada desde octubre, con una caída interanual del 15,3% en los patentamientos mensuales. En el acumulado, el segmento cerró prácticamente empatado con 2024, con apenas 15 unidades más. Esta estabilidad, sin embargo, esconde una dinámica más compleja que trasciende las cifras oficiales.

Uno de los puntos más sensibles del informe aparece justamente en el análisis de los tractores de menor potencia, donde Acara advierte un crecimiento significativo de la informalidad. El ingreso masivo de marcas asiáticas, principalmente chinas, sin redes comerciales consolidadas ni servicios asociados, está empujando ventas por fuera de los canales tradicionales y basadas casi exclusivamente en el precio. Esta situación distorsiona la lectura del mercado formal reflejado en los patentamientos.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, durante 2025 se habrían importado cerca de 4.000 tractores de origen chino que no se reflejan plenamente en las estadísticas oficiales. Con ese dato, el tamaño real del mercado podría ubicarse entre 8.800 y 9.300 unidades, muy por encima de las cifras basadas únicamente en registros formales. La irrupción de esta maquinaria asiática plantea un desafío estructural para las marcas con red, que deben defender su propuesta de valor más allá del costo inicial.

Pulverizadoras

La presión competitiva también se hizo sentir en el segmento de pulverizadoras. Aunque el año cerró apenas un 0,8% por debajo de 2024, la apertura de importaciones permitió el regreso de líneas de marcas globales que habían estado prácticamente ausentes. Esto intensificó la competencia y redujo el espacio que habían ganado los fabricantes nacionales en los años de mayor restricción externa.

En este contexto, Acara remarca que 2025 fue un año de crecimiento moderado, con fuerte protagonismo de las marcas líderes globales, pero también con un reordenamiento del tablero competitivo. La combinación de importaciones asiáticas agresivas en precio, maquinaria usada importada y mayor oferta internacional obliga a repensar estrategias comerciales, de servicio y de financiamiento en toda la cadena.

De cara a 2026, las perspectivas productivas son favorables, con una buena campaña de granos, tasas más bajas y mayor participación del sistema bancario en el financiamiento de bienes de capital. Sin embargo, el informe advierte que la competencia se volverá aún más intensa. En ese escenario, el avance de la maquinaria asiática seguirá siendo un factor clave: no solo por su impacto en precios, sino por los interrogantes que abre en términos de calidad, seguridad, servicio posventa y sustentabilidad del mercado a mediano plazo.