Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

El defensor paraguayo Sebastián Olmedo pasó la revisión médica y contó sus sensaciones de llegar a Colón para pelear el ascenso

El defensor Sebastián Olmedo llegó este viernes a Santa Fe, superó con éxito la revisión médica y solo restan detalles administrativos para que sea presentado oficialmente como refuerzo de Colón . Llega desde Tembetary de Paraguay , donde fue titular en el último semestre, tras un paso por Puebla de México.

Mientras aguarda la oficialización, el defensor habló con LT10 AM 1020 y dejó en claro que su arribo no fue casualidad, sino una decisión buscada. “Estoy contentísimo de estar acá en la ciudad. Se venía hablando, pero no era nada formal. Cuando apareció la chance concreta fue todo muy rápido”, contó. Y agregó un dato clave: “Desde el día uno que supe que existía la posibilidad de venir a Colón, le pedí a mi representante que haga todo lo posible para que se dé”.

Sebastián Olmedo 1 Sebastián Olmedo se ilusiona con ganarse un lugar en Colón.

Colón apuesta por Sebastián Olmedo

Olmedo no ocultó su entusiasmo por el desafío que se viene. “Estoy ansioso por empezar el torneo y conocer a mis compañeros”, señaló, con la expectativa lógica de quien está a punto de sumarse a un club con historia y exigencia. En ese sentido, reconoció que la dimensión de Colón es imposible de ignorar: “Es inevitable recordar la final de la Sudamericana en Asunción. Sé que es un club muy grande”, afirmó, aclarando además que llega a préstamo.

En cuanto a su recorrido, el defensor repasó un camino marcado por experiencias en el fútbol paraguayo y mexicano. “Debuté en Sol de América, estuve seis meses, después pasé a Sportivo Luqueño, más tarde me fui a Puebla por dos años y ahora vengo nuevamente desde Paraguay”, detalló.

Olmedo también se definió desde lo futbolístico: “Soy derecho, pero no tengo problemas en el otro perfil, ya que lo hice muchas veces, Soy un jugador aguerrido, me gusta ir fuerte sobre el delantero. Trato de salir jugando desde el fondo y, aunque no soy tan alto, me defiendo bien en el juego aéreo”.