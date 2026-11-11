Marcos Camino y su huella en Los Palmeras y Colón: los testimonios que reflejaron el dolor por su partida

José Alonso, Marcelo "Tato" Enrique y los integrantes de la banda recordaron al histórico músico. Destacaron su personalidad, su liderazgo y el vínculo que construyó entre la cumbia santafesina y la pasión sabalera.

Legado de Marcos Camino. Músicos y allegados despidieron al fundador de Los Palmeras, destacando su liderazgo y la conexión entre la cumbia santafesina y el Club Atlético Colón.

La muerte de Marcos Camino dejó un profundo dolor en Santa Fe y generó múltiples muestras de reconocimiento hacia una figura que trascendió los escenarios. Histórico fundador de Los Palmeras, el músico construyó un legado que excedió lo artístico y quedó estrechamente ligado a la identidad popular de la ciudad, especialmente por su vínculo con el Club Atlético Colón.

Durante su despedida en El Molino Fábrica Cultural, familiares, amigos, músicos, hinchas y referentes de la institución rojinegra se acercaron para darle el último adiós. Entre ellos estuvo el presidente sabalero, José Alonso, quien destacó la conexión que Camino logró construir entre el club y la emblemática agrupación de cumbia.

En diálogo con UNO Santa Fe, Alonso puso el acento en la identificación que generó el músico con los hinchas y en cómo Los Palmeras terminaron formando parte de la historia popular de Colón.

"Generó una empatía no solamente con Colón, sino también con su conjunto, en lo cual nos dio una identidad prácticamente, una simbiosis entre Colón y Los Palmeras", expresó el titular rojinegro.

Quince años de amistad y trabajo

Otro de los testimonios que reflejó la dimensión humana de Camino fue el de Marcelo "Tato" Enrique, exjugador de Colón y exchofer de Los Palmeras, quien compartió 15 años de trabajo y amistad con el músico.

"Para mí significaron mucho, 15 años de mi vida llevándolo a todos lados. Y bueno, ayer encontrarme con esta mala noticia, sinceramente uno no puede creer", manifestó en diálogo con UNO Santa Fe.

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Enrique recordó que el vínculo entre ambos fue mucho más allá de la relación laboral y de la pasión por los colores rojinegros. "Se nos juntan todos los sentimientos. La verdad que este viejo dejó mucho, dejó mucho de enseñanza a nivel laboral, a nivel personal. Y bueno, más allá de lo que nos une los colores, nos unió una gran amistad", sostuvo.

También reconoció que le costó acercarse al velatorio porque temía enfrentarse a la imagen de su amigo. Sin embargo, eligió quedarse con el recuerdo de un hombre que nunca bajó los brazos y que fue determinante en la construcción de la banda.

"Me quedo con lo mejor. Sinceramente no tenía ganas de venir a verlo, tenía miedo, tenía temor a verlo, pero me quedo con la imagen de él, la de un tipo encarador, un tipo que nunca aflojó, la que fue el autor intelectual de este Palmeras que nunca va a morir", expresó.

Al describirlo en el ámbito laboral, lo definió como una persona exigente, responsable y metódica, que estaba pendiente de cada detalle de la agrupación. "Era el 90% de Los Palmeras. Estaba en todo, estaba en el colectivo, estaba en la ropa, estaba en la organización, horario, no dejaba nada al azar", recordó.

Para Enrique, el lugar que alcanzó Camino también lo convirtió en un representante de Santa Fe en el mundo. "Fue un embajador santafesino en todo el mundo", afirmó.

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El dolor de Los Palmeras y la continuidad del legado

La partida de Camino también impactó profundamente en los músicos que compartieron escenarios y giras con él. Pablo López, integrante de Los Palmeras, lo recordó como el creador de un estilo musical inconfundible y una figura clave en su incorporación a la familia de la banda.

"Era el número uno, el creador de un estilo inigualable. Pasó fronteras a nivel mundial también, hizo cantidad de cosas. Soy bien agradecido porque él fue una de las personas la cual me hizo formar parte de esta familia de Los Palmeras", señaló.

Además, destacó las enseñanzas que dejó entre quienes trabajaron a su lado: "Un maestro para nosotros. Nos enseñó muchos valores, muchas cosas buenas y la verdad que nos vamos a quedar con los mejores recuerdos".

Por su parte, José Luis Salinas, locutor y animador del conjunto, contó que la noticia los sorprendió mientras se encontraban de gira por Formosa. "Fue realmente impactante", recordó, y remarcó uno de los principios que Camino transmitió a lo largo de su trayectoria: "Él nos dejó una enseñanza, un legado: respetar al público, retribuir ese cariño con lo que saben hacer Los Palmeras".

Salinas también dimensionó el alcance de una historia musical que atravesó más de cinco décadas y llegó a distintas generaciones. "Hace más de cinco décadas, calculá tres generaciones disfrutando de este suceso. Somos una gran familia, perseverancia, la constancia, el respeto sobre todas las cosas", expresó.

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Respecto del futuro de la agrupación, aseguró que el proyecto continuará con la presencia de la familia del fundador y destacó el lugar de su hijo, Marcos Camino Jr., quien ya formaba parte del conjunto.

"Esta historia sigue porque queda Marquitos, Marquitos Junior. Siempre estuvo, por más que él haya dejado el acordeón a su hijo, pero él siempre estuvo presente y va a acompañar desde el lado espiritual y la esencia", cerró.