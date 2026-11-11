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Último adiós a Marcos Camino: el cortejo pasará por el Club Colón antes de llegar al Cementerio Municipal

Tras el velatorio en Santa Fe, el fundador de Los Palmeras será despedido por los hinchas sabaleros desde las 18. Después, el cortejo seguirá hacia su destino final.

11 de noviembre 2026 · 17:39hs
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Último adiós a Marcos Camino: el cortejo pasará por el Club Colón antes de llegar al Cementerio Municipal

Santa Fe le da este miércoles el último adiós a Marcos Camino, el histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, fallecido el martes 10 de noviembre a los 76 años.

El cortejo fúnebre pasará por el frente del estadio y de la sede de Colón, el club de sus amores, y luego seguirá hacia el Cementerio Municipal.

Velatorio y despedida en Colón

Los restos de Camino son velados de 14 a 18 en Sentir, Sala 3. La información fue confirmada por la propia banda, que pidió a quienes quieran despedirlo hacerlo “con respeto y cariño”.

A partir de las 18, Colón abrirá sus puertas para que sus simpatizantes se acerquen a darle el adiós en el playón principal de la institución. El club definió el gesto como un momento de gran emotividad “para toda la comunidad sabalera”.

El hombre de “Soy Sabalero”

Camino fue uno de los rostros más reconocibles de la pasión rojinegra. Su vínculo con Colón quedó grabado el 9 de noviembre de 2019, cuando Los Palmeras hicieron sonar “Soy Sabalero” en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, antes de la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Miles de hinchas cantaron junto a la banda, en una postal que recorrió el mundo.

La relación con la institución también tuvo desencuentros y distancias, pero la canción quedó como una marca registrada del club y de la identidad santafesina.

Una vida con el acordeón

Fundador y acordeonista de Los Palmeras, Camino fue una de las figuras centrales en la construcción de la identidad musical de la banda y de la cumbia santafesina, que durante décadas llevó a escenarios de todo el país y del exterior.

En febrero de 2026 había anunciado su retiro definitivo de los escenarios, tras una etapa de conflictos internos en la formación.

Fue hallado sin vida en un inmueble de Alvear al 4900, en barrio Sargento Cabral, donde tenía su estudio de grabación. La Fiscalía intervino y ordenó peritajes para determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

adiós Marcos Camino Colón
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